55 minut temu

Ajj , nawet jednego punktu . No to niestety jest dramatycznie . Jedna drużyna spada ?To teraz trzeba wygrać wszystkie cztery mecze do końca i liczyć na potknięcia rywali , a szczególnie Wrześni . Z Wrześnią tylko zwycięstwo (nie po taj breku , całe trzy punkty są potrzebne) . Pełna koncentracja - no co jest ?

