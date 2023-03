Futsal

Legia Warszawa 5-2 Red Devils Chojnice. Bardzo ważne zwycięstwo

Niedziela, 19 marca 2023 r. 15:36 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 24. kolejki Legia Warszawa wygrała z zespołem Red Devils Chojnice 5-2. Do przerwy stołeczny zespół prowadził 4-1. Było to bardzo ważne zwycięstwo w kontekście walki o utrzymanie. Dzięki 3 punktom Legia wreszcie wydostanie się ze strefy spadkowej. W najbliższą sobotę o godzinie 18:00 legioniści zmierzą się na wyjeździe z Futsalem Leszno.



Legia dobrze rozpoczęła to spotkanie, co i rusz atakując bramkę przeciwnika. Już w 2. minucie doskonałą interwencją popisał się Pavlo Puchka. W 7. minucie świetnym uderzeniem pierwszą bramkę dla Legii zdobył Davidson Silva. Niestety, już niespełna minutę później do wyrównania doprowadził Janis Pastars. W 9. minucie doskonałe podanie zanotował Tomasz Warszawski, a Rui Pinto skierował piłkę do siatki, zmieniając wynik na 2-1. W 13. minucie w dużym zamieszaniu trzecią bramkę zdobył Davidson Silva. Chwilę później Andre Luiz uderzył w słupek, a kolejny strzał Pinto zablokował Pavlo Skubchenko. Kilkanaście sekund później mocny strzał na bramkę posłał Sergio Monteiro, ale tym razem dobrze zachował się Puchka. Ostrzał bramki trwał, legioniści nie zwalniali tempa. W 16. minucie bliski podwyższenia wyniku był Andre Luiz, ale piłka po dotknięciu przez golkipera wyszła na róg. W 17. minucie po doskonałej akcji Davidson Silva strzelił kolejną bramkę dla Legii, notując tym samym hat-tricka. Jeszcze przed przerwą "Lele" trafił w słupek, niemrawą akcję przeprowadzili goście, po której mieli rzut rożny, potem celnie uderzył z dystansu Pavlo Skubchenko, legioniści zmarnowali sam na sam, uszkodzeniu uległ element sufitu hali po uderzeniu Grzyba i można było zejść do szatni.



W 23. minucie legioniści chcieli w efektowny sposób zmienić wynik, zagrywając piętką, a potem domagali się jeszcze zagrania ręką w polu karnym, ale sędziowie nie zareagowali. W 22. minucie goście zdobyli drugą bramkę po bardzo dużym zamieszaniu. W 29. minucie po szybkiej akcji i ładnym strzale padł piąty gol dla gospodarzy. Na niespełna 7 minut przed końcem zawodnicy z Chojnic popełnili piąte przewinienie i zdecydowali się na grę z wycofanym golkiperem. Nic to jednak nie dało i Legia pewnie zainkasowała 3 punkty.



Legia Warszawa 5-2 (4-1) Red Devils Chojnice

1-0 - 06:58 Davidson Silva

1-1 - 07:31 Janis Pastars

2-1 - 08:52 Rui Pinto

3-1 - 12:33 Davidson Silva

4-1 - 16:51 Davidson Silva

4-2 - 21:02 Pavlo Skubchenko

5-2 - 29:41 Rui Pinto



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Sergio Monteiro, 12. Rui Pinto, 7. Andre Luiz, 97. Davidson Silva

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 88. Adam Świątkowski, 9. Paweł Tarnowski, 14. Krzysztof Jarosz, 19. Adam Grzyb, 20. Michał Knajdrowski, 81. Mariusz Milewski



Red Devils: 77. Pavlo Puchka, 15. Witalij Kołesnik, 19. Pavlo Skubchenko, 11. Ołeh Nehela, 20. Karol Szopiński

rezerwa: 83. Sebastian Kartuszyński, 2. Janis Pastars, 10. Richard Morais, 14. Patryk Laskowski, 16. Przemysław Laskowski, 17. Guladi Kokoladze, 55. Piotr Kręcki



żółte kartki: Warszawski - Kręcki