W meczu 23. kolejki koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszaw wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Jest to czwarte zwycięstwo z rzędu podopiecznych Wojciecha Kamińskiego, którzy pną się do góry w tabeli przed końcem fazy zasadniczej sezonu. PLK: Legia Warszawa 101-86 MKS Dąbrowa Górnicza Kwarty: 23-10, 35-15, 19-30, 24-31 Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 35. A. Holman 29 (3) 6. T. Leslie 20 (1) 0. K. Vinales 12 (1) 30. B. Garrett 5 (1) 91. D. Wyka 4 --- 31. J. Berzins 15 (1) 11. G. Kamiński 9 (1) 14. G. Kulka 4 55. Ł. Koszarek 3 (1) 8. B. Didier-Urbaniak 0 22. S. Kołakowski 0 41. G. Groselle - MKS Dąbrowa Górnicza [punkty, (celne za trzy)] 5. T. Bluiett 12 (2) 12. J. Mokros 8 3. O. Drame 2 11. K. Radwański 0 13. J. Chealey 0 --- 2. G. Blakes II 51 (8) 21. M. Kucharek 7 (1) 23. M. Krampelj 3 4. M. Piechowicz 3 (1) 7. W. Rajewicz 0 18. K. Zawadzki 0 47. K. Dziedzic - Komisarz: A. Zagrodnik Sędziowie: T. Trawicki, M. Nawrocki, T. Trybalski

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

grzesiek - 44 sekundy temu, *.centertel.pl a ten g blakes dobry 51 pkt. do Legii go :) odpowiedz

grzesiek - 15 minut temu, *.centertel.pl berzins chyba 15 pkt. jakby tyle dawal co mecz dla druzyny to byloby pieknie. Cieszy dobra gra holemana. Na minus polacy. odpowiedz

grzesiek - 3 minuty temu, *.centertel.pl @grzesiek: może troche zle napisalem. Na minus to, że Polacy mało punktów. Ale jeśli chodzi o skuteczność to cały zespol bardzo wysoka skutecznosc. Holeman 9/10 celnych za 2 pkt. Brawo odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.