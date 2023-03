Lewandowski: Bardzo dobrze znamy atuty Legii

Czwartek, 16 marca 2023 r. 16:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Wierzmy w osiągnięcie dobrego wyniku. Mamy silny zespół, który właśnie w takich momentach pokaże jakość, grę. Wiemy, jak to zrobić. Bardzo dobrze znamy atuty Legii i wiemy, na kogo musimy uważać. Jednak nie skupiamy się tylko na przeciwniku. Chciałbym, żebyśmy to my decydowali o tym, jak mecz się ułoży - mówi przed piątkowym meczem z Legią trener Radomiaka Radom, Mariusz Lewandowski.







- Jaka jest atmosfera u nas? Wiadomo, że jak się przegrywa mecz, to jest się złym. Chce się jak najszybciej zapomnieć o pewnych rzeczach i przeanalizować je. Najlepszym rozwiązaniem jest najbliższy mecz, żeby go wygrać. Zdobycie punktów będzie najlepszą rehabilitacją z naszej strony.



- Prognoza pogody jest sprawdzona przed tym spotkaniem. Cieszymy się, że w "szesnastkach" została wymieniona murawa. To było bardzo ważne i klub stanął na wysokości zadania, by poprawić warunki meczowe. Cieszymy się, że gramy u siebie, można powiedzieć, ten mecz przyjaźni, który kibice na pewno lubią. Atmosfera na trybunach będzie bardzo dobra i chcemy zagrać tak, by przynieść jak najwięcej radości naszym kibicom, czego nie zrobiliśmy w dwóch ostatnich meczach.



- Wiemy, że jesienią w Warszawie zagraliśmy jedno z lepszych spotkań. Legia grała wtedy w innym ustawieniu, teraz gra inaczej. Takie mecze trzeba grać, nie bać się, pokazywać jakość piłkarską, którą mamy naprawdę dużą. Wiadomo, że nie zawsze możemy ją pokazać, ponieważ warunki na początku roku są mało sprzyjające technicznie grającym zawodnikom.



- Są rozważane zmiany w składzie po meczu z Koroną. Powiem szczerze, że po meczu myślałem o wymianie całej jedenastki. Pierwsze godziny po porażce były ciężkie. Wiadomo jednak, że trzeba przeanalizować mecz na spokojnie, usiąść, zobaczyć gdzie zrobiliśmy błędy i przede wszystkim zastanowić się, którzy zawodnicy mieli coś do zrobienia, a nie wykonali tego. Są możliwe zmiany w bloku defensywnym, ale jest to zależne od tego, w jakim ustawieniu i systemie zagramy. Na pewno nie zagra Kuba Nowakowski, który doznał urazu przywodziciela i czeka go dłuższa pauza.



- Sprawa z Gabrielem Kobylakiem jest rozwiązana. Legia dała zgodę na występ bramkarza w tym meczu. Dobrze, że tak jest i będzie mógł wystąpić. W bramce więc nie będzie żadnych zmian.