Bilety na mecz z Rakowem

Poniedziałek, 13 marca 2023 r. 15:01 źródło: Legionisci.com

1 kwietnia o godzinie 17:30 Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Raków Częstochowa. Trwa sprzedaż biletów na ten mecz. Standardowy bilet na Żyletę kosztuje 45 zł. Na ten moment na stadionie zajętych jest ok. 14 000 miejsc.



Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.