Wyniki 25. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (34)

+ dodaj komentarz

dodaj

W-wa. - 1 godzinę temu, *.aster.pl Otwórzcie oczy, z czego mamy się cieszyć, że wpadną 3pkt,super. I co dalej? Będziemy dalej się j... ć w tej żałosnej "najlepszej lidze świata". Lecha, wymiata, Raków, odjeżdża. Panowie, realizmu trzeba, nie chorego sentymentu. Q.. a odpowiedz

Stiwi Łonder - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @W-wa.: Nie wiem czemu , przypomniała mi się B. Kurdejowa , ona też nie rozumiała że o swoje (o granicę , o Mistrza) trza/można walczyć do końca i że nie można/nie powinno się odpuszczać . Sorry za to porównanie , pozdro . Legia mistrz ! odpowiedz

Pesymista - 1 godzinę temu, *.aster.pl Lach i rakow, połykaja Legię jak chcą odpowiedz

Mike - 8 godzin temu, *.orange.pl Wygrać z Rakowem można. Peckharta zamienić w Haalanda:) odpowiedz

Sadyba - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Mike: na Małysza zamień odpowiedz

Xyz - 8 godzin temu, *.orange.pl Z tym wieszczeniem porażki 1.04. to bym poczekał. Kiedyś Wisła też miewała duże przewagi, a nasz Włodar potrafił ich przewieźć, aż miło. odpowiedz

Emilia - 11 godzin temu, *.chello.pl Gratulujemy Rakowowi mistrzostwa. Ale w jakim języku??? Wczoraj, w drugiej połowie, nie było tam żadnego polaka. odpowiedz

Super Przemo - 11 godzin temu, *.net.pl Emilia : Możesz pogratulować nawet po mongolsku . Ale odpowiedz

Emilia - 3 godziny temu, *.chello.pl @Super Przemo : po angielsku : łak ju gupia debilo odpowiedz

Sen o - 12 godzin temu, *.play-internet.pl Myślę że tytuł MP jest rozstrzygnięty. Został nam puchar. A europejskie puchary raczej są pewne tylko co możemy w nich osiągnąć z takim składem. To jest pytanie. No i mecze 1 i 16 kwietnia pokażą co potrafimy? odpowiedz

Farme(L) - 13 godzin temu, *.virginm.net Tak się zastanawiam, jak bardzo trzeba mieć nasrane pod deklem, żeby przez pół meczu z Craxą drzeć ryja wyzywając inną drużynę, z którą się nawet nie gra w danym dniu. Kompleksy nie mniejsze niż w Poznaniu. Z drugiej strony można się cieszyć, że nienawiść do Nas jest ważniejsza, niż miłość do swojego klubiku… odpowiedz

Alan - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl @Farme(L):

To się nazywa festiwal nienawiści....przynajmniej tak u nas jest to określane gdy tak samo postępujemy. odpowiedz

Rado - 11 godzin temu, *.com.pl @Alan: w pyrlandii zawsze tak mieliście. Całe szczęście, że takie zwyczaje na Legii się nie przyjęły. odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net @Alan: to się nazywa debilizm, ale jak kto woli. Rozumiem pozdrowienie zgód przeciwnika ale to jest skrajny idiotyzm, ani to zgoda Legii ani Legia nie gra. Jednorazowe wyzwanie jeszcze może, ale darcie ryja przez pół godziny tylko dlatego, że jest się z prowincji to już kompleksy. Nigdy nie słyszałem tego w Krakowie czy w Łodzi, No ale cóż tam kibice są na wyższym poziomie i festiwal, jak to powiedziałeś, nienawiści okazuje się przeciwnikowi na stadionie, tak by mógł odpowiedzieć, a to zwykle frajerstwo jest. odpowiedz

Piter - 14 godzin temu, *.centertel.pl Raków nie daje się gonić i po przerwie na kadrę w bezpośrednim starciu, boleśnie schlodzi głowy co po niektórym :-) odpowiedz

Aleksander - 14 godzin temu, *.chello.pl @Piter: Niestety chyba tak. odpowiedz

Sarcastico - 16 godzin temu, *.inetia.pl Legia wygra za tydzień z Rakowem i zmniejszy dystans do 6 pkt ale i tak raczej nic to zmieni. Tak czy owak (sierżant Nowak) z perspektywy polskiej piłki klubowej Raków ma większy potencjał, umówmy się żeby uderzyć w ligę mistrzów, tudzież ligę jewropy. Obecna sytuacja na ,,pudle'' raczej się już nie zmieni. odpowiedz

Realista - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @Sarcastico : Bajki opowiadasz. Rozjeździe nas jak walec. Patrząc obiektywnie, dla nas remis będzie ogromnym sukcesem. Prezentujemy bardzo chimeryczna piłkę. Na połowę ostatnich męczy nie dało się poprostu patrzeć. odpowiedz

Wycior - 10 godzin temu, *.vectranet.pl @Realista: meczy to koza… A na poważnie - ten mecz nie ma żadnego znaczenia. Nawet jak go wygramy to raków nie straci kolejnych 7 punktów. odpowiedz

Hmm ... - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Wycior: Z Lechem grają u siebie , a Lech będzie chciał po raz kolejny zagrać w pucharach więc różnie może być . A wcześniej , mam nadzieję że Radomiak sprawi niespodziankę i dobrze zagra z Rakowem , jest to możliwe . Być może także Korona postawi się u siebie Rakowowi (chyba że zbyt wcześnie będą pewni utrzymania , wtedy nam Kielczaki nie pomogą , niestety) . odpowiedz

Maverick - 20 godzin temu, *.vectranet.pl Tytuł powinien brzmiec;Raków nie daje się DOGONIĆ.I tak już pewnie pozostanie do końca sezonu.Ale patrząc obiektywnie to zasługują na mistrza.Gromią wszystkich aż miło popatrzeć.Jeśli ten klub będzie dobrze zarządzany przez ich prezesów to może być druga siła w extra klasie tak jak kiedyś Wisła Kraków bądź Widzew Łódź. Oby więcej takich zespołów bo i nasza liga na tym zyska. odpowiedz

Olo - 16 godzin temu, *.chello.pl @Maverick: Druga siła? A niby kto jest pierwsza, skoro wszystkich łoją na dzisiaj? odpowiedz

Maverick - 9 godzin temu, *.vectranet.pl @Olo: Pierwsza siła oczywiście LEGIA.A druga,niech bedzie i Raków.Kiedyś drugą siła byl Widzew Łódź potem Wisła Kraków.Teraz jest Lech.Choc znając życie i cechę właścicieli polskich klubów czyli wyprzedaż najlepszych piłkarzy,zarobić, a potem ściągnąć patałachów,w przyszłym sezonie zapewne tak postąpią działacze Kolejorza.I Lech zapewne podupadnie.Tak było kiedyś jak Lech w LE gromił najlepszych a potem rozsprzedal najlepszych piłkarzy.I zakończyło się o mało co,spadkiem z ligi.Zobaczymy jak dlugo pociągnie raków. odpowiedz

Postronny kibic - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Maverick : Ocknij się człowieku, Legia niech długi pierw spłaci wszystkie, bo na razie za darmo grajków szuka na wystawie. odpowiedz

Maverick - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Postronny kibic : Darmo nie darmo,ale przede wszystkim żeby byli to Polacy.Najlepiej wychowankowie,albo Polacy z Mazowsza.Choć jest to w zasadzie nie możliwe.Nie mniej jednak jeśli Legia będzie wyciągać piłkarzy w sposób rozsądny a do tego nie będzie sprzedawać młodych, to jest szansa na puchary na LKE odpowiedz

Single malt - 21 godzin temu, *.wawtel.pl Fajnie byłoby mieć mistrza, ale patrząc na chłodno, to Raków jest bardzo mocny i się nie opieprza w tańcu. Jeśli nie my, to lepiej już niech Raków, a nie te pozostałe ciule. odpowiedz

Spoko spoko , - 22 godziny temu, *.tpnet.pl Cracovia słabo , dlatego zachowajmy nadzieję . Raków wykorzystuje słabość rywali i robi to prawie bezbłędnie , lecz teraz zaczną się dla nich silniejsi przeciwnicy . My z kolei gramy coraz lepiej . Trzeba poprawić skuteczność w ataku , bo rozegranie nasze jest prawie całkiem dobre . Dwa tygodnie na doszlifowanie formy , a potem koncentracja i szansa na rewanż (L) odpowiedz

Olo - 22 godziny temu, *.chello.pl @Spoko spoko ,: Stary, na dzisiaj, to Raków jest dwie ligi przed nami, więc nie ma się czym podniecać. odpowiedz

Realista - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @Spoko spoko ,: Gramy coraz lepiej? Od którego momentu? Niepełnosprawnego Radomiaka który kopał się w czoło? Jakich silniejszych przeciwników masz na myśli?? Nas?? Popatrz potem na 4 kolejne kolejki. Karty są rozdane odpowiedz

To jeszcze raz : - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Realista: Masz rację , że Raków ma wkrótce prawie samych słabych przeciwników . Nie wiem kiedy ja sprawdzałem ich terminarz , chyba jeszcze w styczniu . A Pogoń i Cracowia schrzanili sprawę i słabo zagrali z Rakowem . Także , niedokładnie spojrzałem teraz na terminarz - mój błąd . Inna sprawa , że Raków może przegrać lub zremisować jeszcze z czterema ekipami , oto te możliwe straty punktów Rakowa : Legia i Radomiak (tak tak , Radomiak może się zmobilizować i choćby zremisować z Rakowem) , Korona (grają z Rakowem u siebie) też może się postawić Rakowowi , chyba że zagrają przeciwko nam ( niestety) . No i z Lechem grają u siebie , Pyry chcą grać w pucharach europejskich , więc zagrają na ful z Rakowem . Raków może więc stracić jeszcze 3 , 5 , 7 , 9 , a nawet 10 punktów . Inna kwestia , to że my w takiej sytuacji powinniśmy wygrać wszystkie mecze do końca sezonu , hmm ... No to wygrajmy wszystkie mecze do końca sezonu ! (no chciałbym , chcielibyśmy) . Pozdro . odpowiedz

Wyrwikufel - 17.03.2023 / 09:20, *.netfala.pl Hej Legio jazda z k...! odpowiedz

wwwojtecky (L) - 17.03.2023 / 23:03, *.netfala.pl @Wyrwikufel: chyba z twoją starą odpowiedz

jo - 22 godziny temu, *.plus.pl @wwwojtecky (L): skąd się biorą tacy debile jak ty... odpowiedz

taco - 21 godzin temu, *.vectranet.pl @wwwojtecky (L): twoja husta pol osiedla odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.