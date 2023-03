Hładun i Muci w jedenastce 24. kolejki Ekstraklasy

W niedzielę Legia Warszawa 2-0 ze Stalą Mielec w ramach 24. kolejki Ekstraklasy. Po tym meczu dwóch zawodników stołecznej drużyny trafiło do najlepszej jedenastki kolejki. Po raz drugi z rzędu wyróżniony został Dominik Hładun. Ponadto doceniono dobry występ Ernesta Muciego.

Januszek - 14 minut temu, *.chello.pl Matematyka jest bezlitosna, jedna wtopa Rakow odjedza i do bramy wraca Tobiasz a w czerwcu lipcu bomwuajarz tak samo rosolek jak jest cien szany na majstra to powinie stac Hladun odpowiedz

axlrose - 16 minut temu, *.tpnet.pl Całkowicie sie z Kolegą zgadzam. Pewny bramkarz to pewna obrona, pewna obrona to nie przegrany mecz. odpowiedz

Borsuk - 2 godziny temu, *.orange.pl Jak dla mnie, Hładun powinien być bramkarzem numer jeden.

Jest pewniejszy w swoich interwencjach od Tobiasza. odpowiedz

Ali - 52 minuty temu, *.chello.pl @Borsuk: ale to Tobiasza chca sprzedac odpowiedz

M3 - 19 minut temu, *.zus.pl @Borsuk: Mam to samo. Tobiasz ma silnego konkurenta i moim zdaniem to Hładun powinien bronić i dostać nr 1. Odpukać, ale on jest pewniejszy w swoich interwencjach. odpowiedz

