Punkty po meczu ze Stalą Mielec

Poniedziałek, 13 marca 2023 r. 18:15 Kamil DUmała, źródło: Legionisci.com

Klątwa zdjęta, zbyt łatwo, niewidoczny, jak wino, na kłopoty Pekhart, podejmowanie decyzji, on żyje! - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu Legii Warszawa przeciwko Stali Mielec. Legioniści po golach Tomáša Pekharta i Filipa Mladenovicia wygrali 2-0.



1. Klątwa zdjęta

Stal Mielec Nie leżała Legii w ostatnich meczach rozgrywanych na przy Łazienkowskiej 3 Ba, należy napisać będąc w 100% sprawiedliwym, że nam w ogóle nie leży zespół z Mielca. W ostatnich pięciu meczach wygraliśmy tylko raz, raz zremisowaliśmy i trzykrotnie schodziliśmy z boiska bez chociażby punktu. Ostatnie dwa mecze na własnym stadionie ze Stalą przegraliśmy 1-3 i 2-3. Nie napawało to przesadnym optymizmem przed niedzielnym spotkaniem, zwłaszcza, że ostatnie dwa mecze u siebie zremisowaliśmy 2-2 z Cracovią i Widzewem Łódź. Podopieczni trenera Kosty Runjaicia jednak zdjęli klątwę i - patrząc na sam wynik meczu - pewnie pokonali swoich rywali. Jednak tak różowo na boisku już nie było.









2. Zbyt łatwo

To o co można od początku sezonu - a zdecydowanie od początku rundy wiosennej - można przyczepić się do legionistów, to zbyt łatwe „tworzenie” sytuacji dla rywali. Nie wiem czy wynika to ze zbytniego rozluźnienia, taktyki, przygotowania technicznego lub fizycznego, czy po prostu z powodu braku koncentracji bądź pecha. Znów gdzieś po 60. minutach gry Legia trochę siadła i dopuszczała Stal okazji. W 68. minucie po dośrodkowaniu Piotra Wlazły w polu karnym odpuszczono Mateusza Maka, którego uderzenie głową świetnie wybronił Dominik Hładun. Po chwili znów próbował Mak, ale tym razem uderzył nad poprzeczką bramki Legii. W 76. minucie Stal ponownie zaatakowała i znów świetnie interweniował bramkarz „Wojskowych” po uderzeniu Rauno Sappinena. Jeszcze minimalnie obok bramki legionistów uderzył Maciej Wolski. Legia ponownie miała dużo szczęścia i znów dobrze interweniującego Hładuna, który zaczyna być ważnym ogniwem swojego zespołu.



3. Niewidoczny

Pod nieobecność pauzującego za kartki Josué wydawać się mogło, że sprawę w swoje ręce (a tak właściwie nogi) weźmie Bartosz Kapustka, który będzie liderem środkowej strefy. Niestety tak się nie stało, kapitan Legii w tym meczu był mocno niewidoczny. Rzadko widzieliśmy pełnego werwy, dobrego dryblera, który tworzył wiele przestrzeni w ofensywie. W spotkaniu ze Stalą Mielec był często schowany za przeciwnikami, nie brał na siebie odpowiedzialności za tworzenie sytuacji. Więcej od niego w ofensywie tworzyli Ernest Muçi i Bartosz Slisz. W polu karnym Stali widzieliśmy go raz, kiedy po dośrodkowaniu Pawła Wszołka piłka odchodziła i tak naprawdę nie miał jak dobrze jej uderzyć - wybronił to Bartosz Mrozek. W 78. minucie zastąpił go młodzian Igor Strzałek i zrobił więcej przez dwanaście minut niż Kapustka.



4. Jak wino

Po każdym spotkaniu w „Punktach po meczu” można pochwalić jednego ze stoperów Legii. Ostatnio zasłużyli Maik Nawrocki czy Rafał Augustyniak, a od początku rundy wiosennej wysoką formę prezentuje Yuri Ribeiro, który jest na ten moment objawieniem. Po meczu ze Stalą pochwaliłbym jednak Artura Jędrzejczyka. 35-letni zawodnik jest jak wino - starzeje się, ale jest nadal na świetnym poziomie i nie zdziwi mnie fakt, jak otrzyma powołanie na najbliższe mecze reprezentacji. Ze Stalą był najpewniejszym punktem w defensywie - nie do przejścia. W pierwszej połowie dobrze zablokował groźne uderzenie sprzed pola karnego Piotra Wlazły. W drugiej musiał często toczyć pojedynki biegowe z Sappinenem, a jak wiadomo popularny „Jędza” to nie demon prędkości i odpuścił w 75. minucie, kiedy to świetnie interweniował Hładun. Największy błąd popełnił jednak w 78. minucie, kiedy to chciał wybić piłkę, ale nabił Sappinena. Napastnik Stali wyszedł sam na sam, ale znów świetnie interweniował Hładun. Oczywiście można mieć pretensje o te dwie interwencje do Jędrzejczyka, który jednak w przekroju całego meczu grał bardzo rozważnie i inteligentnie blokował zawodników z Mielca. Dużą zmianą na plus jest brak łapania głupich żółtych kartek, widać, że trochę „Jędza” się w tej kwestii opanował.



5. Na kłopoty Pekhart

Sporo narzekania było na powrót Tomáša Pekharta do Legii. To, że stary, że już był przy Łazienkowskiej, że ponownie Legia będzie grała na wrzutki w pole karne i nic więcej. Oczywiście metryki Czech nie oszuka, w Legii już był, ale trzeci punkt odpada, bo Legia nadal gra swoje i nie dostosowuje się jedynie do sympatycznego napastnika. Ten natomiast co 78. minut ma udział przy bramce dla Legii. Z Cracovią uratował remis, z Piastem wywalczył karnego zapewniającego trzy punkty, z Lechią Zielona Góra otworzył wynik meczu, z Górnikiem Zabrze zapewnił trzy punkty. To właśnie Pekhart w meczu ze Stalą w 49. minucie świetnie wyszedł w powietrze po dośrodkowaniu Ernesta Muçiego i trafił z główki. Wiadomo, że Pekhart to nie jest idealny napastnik, ale bronią go liczby i to jest najistotniejsze. Najważniejsze by nadal strzelał dla Legii i zapewniał jej niezbędne punkty, bo od tego też jest napastnik.



6. Podejmowanie decyzji

Bardzo lubię Pawła Wszołka, to chyba jeden z najbardziej sympatycznych ludzi, który zawsze pomaga młodym zawodnikom. Niestety często, albo bardzo często ma problem z podejmowaniem decyzji, a raczej z koncentracją przy kluczowych fragmentach na boisku. Nie można mieć pretensji o sytuację z pierwszych minut meczu, kiedy nie doszedł do podania Muçiego, bo został poskrobany po nodze. W kolejnych minutach bardzo często dośrodkowywał w pole karne, ale zwykle nikogo nie było w danym punkcie. Największe pretensje można mieć do doświadczonego wahadłowego po sytuacji z drugiej połowy meczu, kiedy to jak na tacy piłkę wyłożył mu Muçi, ale tak uderzył, że jego strzał wybronił Mrozek. Można to wszystko zwalić na kontuzjowaną nogę, bo i tak duży szacunek dla niego, że do końca meczu wytrzymał mimo, iż z nogi sączyła się mu krew. Trochę u „Wszołiego” jest pewna sinusoida, potrafi z niczego zrobić coś i z czegoś wydawałoby się prostego zrobić nic.



7. On żyje!

Już się martwiłem, że ten zawodnik przepadł. Niby był wpisywany w protokołach meczowych, ale na boisku niczym duch, bardzo nieobecny, myślami jakby w innym klubie. O kim mowa? Oczywiście o Filipie Mladenoviciu, który ustalił wynik niedzielnego starcia. To wszystko z dużym przymrużeniem oka, bo do formy z rundy jesiennej Serba nadal jest bardzo, bardzo, ale to bardzo daleko. Jednak po golu na 2-0 można było spokojnie krzyknąć „ON ŻYJE!” i oby żył jeszcze mocniej i bardziej się starał na boisku.



Kamil Dumała