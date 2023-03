Z obozu rywala

Radomiak przed meczem z Legią. Świetna defensywa

Czwartek, 16 marca 2023 r. 09:10 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W piątek o godzinie 20:30 Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem Radom, czyli zespołem, który dobrze rozpoczął rundę wiosenną aktualnego sezonu. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego rywala legionistów.









Radomiak to bardzo ciekawy zespół, złożony z zawodników z przeróżnych krajów. W Radomiu znajdziemy graczy z Demokratycznej Republiki Konga, Gwinei Bissau, RPA czy Republiki Zielonego Przylądka. Mogłoby się wydawać, że ta istna "wieża Babel" pod batutą trenera Mariusza Lewandowskiego daleko nie zajedzie. Jest jednak zupełnie inaczej. Jesienią Radomiak grał w kratkę, a zimą fatalnie wyglądał w sparingach. Koniec końców "Warchoły" dobrze rozpoczęły rok 2023, a pierwszą porażkę zanotowały dopiero w szóstym meczu tej rundy, z Zagłębiem Lubin (0-1). W ostatniej kolejce zespół trenera Lewandowskiego nie wrócił na właściwe tory, bo przegrał 2-1 w spotkaniu z Koroną Kielce. Aktualnie zajmuje 9. miejsce ze stratą siedmiu punktów do 4. Pogoni Szczecin.







Defensywa



Pierwszym bramkarzem Radomiaka jest wypożyczony z Legii Gabriel Kobylak, lecz nie było tak przez cały sezon. W trzech meczach ligowych bramki strzegł Filip Majchrowicz, a w jednym wypożyczony z Liverpoolu Jakub Ojrzyński. Obu golkiperów nie ma już w Ekstraklasie, a Kobylak swoimi interwencjami zapewnił sobie stałe miejsce między słupkami. 21-latek szczególnie dobrze wszedł w rok 2023, a w czterech pierwszych starciach zachował czyste konto.







Coraz częściej w Ekstraklasie oglądamy "trend" na grę trójką obrońców, jednak nie jest tak w przypadku Radomiaka. Trener Lewandowski stawia na czterech obrońców. Boki defensywy najczęściej tworzą Damian Jakubik i Dawid Abramowicz. To właśnie drugi z nich notuje dobre liczby w tym sezonie. Obrońca strzelił już trzy gole i ma jedną asystę. Kluczowymi stoperami zespołu z Radomia są kapitan, Raphael Rossi (na zdjęciu niżej), jak również sprowadzony zimą Mike Cestor. Pierwszy z nich ważną postacią naszego najbliższego rywala jest od ponad dwóch lat, jednak drugi ze stoperów to małe odkrycie tej rundy. Urodził się w Paryżu, a swego czasu reprezentował barwy reprezentacji do lat 21 Demokratycznej Republiki Konga. To 30-letni, doświadczony gracz, który w swojej karierze trzykrotnie sięgał po mistrzostwo Rumunii z CFR Cluj. Teraz jego umiejętności widoczne są w Ekstraklasie, a często jego rywalom trudno go minąć. Cestor wygryzł ze składu swojego rówieśnika, Mateusza Cichockiego. Warto zaznaczyć, że defensywa to bardzo mocna strona Radomiaka - w ostatnich siedmiu meczach stracił zaledwie cztery gole.







Pomocnicy



Rola dwóch defensywnych pomocników najczęściej należy do Szwajcara Roberto Alvesa i sprowadzonego zimą z portugalskiego CD Nacional Francisco Ramosa. Pierwszy z nich trzykrotnie wpisywał na listę strzelców w tym sezonie, a dodatkowo zanotował asystę. Kreatorem akcji i liderem środku pola jest zdecydowanie wyróżniający się w drużynie Hiszpan Alberto Cayarga. Nie wykręca on liczb, lecz widać, że ma papiery na granie. Zastąpić go może również sprowadzony zimą Frank Castañeda, który ostatnio grał w lidze tajskiej, lecz wcześniej reprezentował barwy Warty Poznań. Na skrzydłach najczęściej oglądamy Kabowerdeńczyka, czyli obywatela Republiki Zielonego Przylądka oraz Portugalczyka, czyli odpowiednio Lisandro Semedo i Luísa Machado. Razem na swoim koncie mają cztery gole i tyle samo asyst.







Napastnicy



Pierwszym snajperem Radomiaka jest Leonardo Rocha, który do Polski przyjechał zimą z drugoligowego belgijskiego KSK Lierse Kempenzonen. Rosły snajper nie najlepiej rozpoczął rudne wiosenną, jednak teraz prezentuje wysoki poziom. Rocha w trzech ostatnich meczach strzelił trzy gole, a defensywa legionistów szczególnie powinna zwrócić uwagę na jego dobrą grę głową. Jego zmiennikiem jest Kolumbijczyk Jean Franco Sarmiento, który zimą zamienił trzecioligową Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Radomiaka. Snajper nie miał prawdziwej okazji, aby pokazać się w Ekstraklasie.



Ostatnie 5...

Jakimi rezultatami kończyło się ostatnie pięć rywalizacji obu zespołów?



[02-09-2022] Legia 1-0 Radomiak

[19-12-2021] Legia 0-3 Radomiak

[31-07-2021] Radomiak 3-1 Legia

[05-05-1985] Legia 2-0 Radomiak

[22-09-1984] Radomiak 1-1 Legia



Historia



Wyżej przedstawione mecze obu drużyn to jedyne w historii oficjalne rywalizacje Legii z Radomiakiem. Warszawiacy górą w tych starciach byli dwukrotnie (40%), a tyle samo razy ponosili porażkę. Remis padł zaledwie raz, w 1984 roku (20%). Bilans bramkowy to 7-5 na korzyść Radomiaka. Ostatnie starcie obu ekip w zeszłym roku zakończyło się skromnym zwycięstwem warszawiaków.