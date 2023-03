Koszykówka

Bilety na mecz ze Startem Lublin

Poniedziałek, 20 marca 2023 r. 10:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W piątek, 24 marca o godzinie 17:30, koszykarze Legii Warszawa rozegrają spotkanie 24. kolejki Energa Basket Ligi ze Startem Lublin. Zapraszamy serdecznie na Bemowo i zachęcamy do wspierania naszej drużyny. Bilety kupować można TUTAJ.



Mecz Legii ze Startem zaliczony został do II kategorii cenowej, więc poza niższymi cenami wejściówek posiadacze karnetów będą mogli bezpłatnie zabrać na mecz jedną osobę towarzyszącą. Z wymienionej wyżej opcji posiadacze karnetów mogą skorzystać tylko raz w trakcie trwania sezonu 22/23.



Co zrobić, by wygenerować darmowy bilet dla osoby towarzyszącej? Przedstawiamy instrukcję:



- kliknij TUTAJ,

- wybierz miejsce dla osoby towarzyszącej,

- w polu "kod dostępowy" wpisz nr ze swojego karnetu, który widnieje przy kodzie kreskowym,

- to wszystko! Nic nie płacisz, a potwierdzenie zajęcia wskazanego przez Ciebie miejsca znajdziesz na swojej skrzynce mailowej.



Ceny biletów na mecz ze Startem:

Kategoria czarna: B - 10 zł

Kategoria zielona: B,D,F,G,H - ulgowy - 20,00 zł/normalny - 30,00 zł

Kategoria biała: A, E - ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł

Kategoria czerwona: A, E - ulgowy - 40,00 zł/normalny - 50,00 zł

VIP: ulgowy - 99 zł/normalny - 199,00 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



KUP BILET NA MECZ ZE STARTEM.