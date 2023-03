U-18: Powołania dla legionistów

Trener reprezentacji Polski do lat 18 Wojciech Kobeszko ogłosił listę zawodników powołanych na zgrupowanie, w ramach którego rozegrają dwa mecze towarzyskie z Bułgarią (24 i 27 marca, Sofia). W kadrze znalazło się dwóch legionistów - Jakub Jędrasik i Jan Ziółkowski. Lista powołanych zawodników: Dariusz Stalmach (AC Milan, Włochy), Jakub Staniszewski (Arka Gdynia), Michał Rosiak (Arsenal FC, Anglia), David Widlarz (Bayer 04 Leverkusen, Niemcy), Kacper Śmiglewski (Cracovia), Antoni Wrębiakowski (FC Hansa Rostock, Nimecy), Tomassio Guercio (FC Internazionale Milano, Włochy), Philipp Amaro Buczkowski (FC Schalke 04, Niemcy), Karol Dziedzic (Garbarnia Kraków), Norbert Barczak (Górnik Zabrze), Maksymilian Dziuba (Lech Poznań), Jakub Jędrasik (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (Legia Warszawa) , Filip Luberecki (Motor Lublin), Dawid Drachal (Miedź Legnica), Konrad Magnuszewski (Pogoń Szczecin), Jakub Rajczykowski (Raków Częstochowa), Olaf Kozłowski (Royale Union Saint-Gilloise, Belgia), Nico Baier (SV Darmstadt 98, Niemcy), Antoni Mikułko (Wieczysta Kraków), Kacper Przybyłko (Wisła Kraków), Kacper Terlecki (Zagłębie Lubin)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.