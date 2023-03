Trening

Przygotowania do meczu z Radomiakiem

Wtorek, 14 marca 2023 r. 14:18 Woytek, źródło: Legionisci.com

Drużyna Legii rozpoczęła przygotowania do kolejnego ligowego meczu, który odbędzie się już w piątek. We wtorkowych zajęciach na boisku uczestniczyli zawodnicy, którzy nie wystąpili w spotkaniu ze Stalą lub grali w mniejszym wymiarze czasowym. Pozostali przechodzili odnowę biologiczną w budynku.



Fotoreportaż z treningu - 26 zdjęć Woytka









Na drugim boisku indywidualny trening z Krzysztofem Dowhaniem miał Kacper Tobiasz. Bramkarz stołecznej drużyny wykonywał już ćwiczenia z piłką i coraz mniej mu brakuje by dołączyć do treningów z kolegami. - Czuję się coraz lepiej. Szkoda, że wypadł mi wyjazd na zgrupowanie reprezentacji, ale za to spokojnie dojdę do pełnej sprawności w tym czasie - powiedział Tobiasz.



Zajęcia prowadzili asystenci Kosty Runjaicia - Aleksandar Rogić, Przemysław Małecki i Inaki Astiz. W treningu wzięli udział: Robert Pich, Jakub Jędrasik, Makana Baku, Igor Strzałek, Rafał Augustyniak, Jan Ziółkowski, Maciej Rosołek, Ihor Charatin, Jurgen Celhaka, Filip Rejczyk, Lindsay Rose, Josue, Jakub Kisiel, Patryk Sokołowski oraz trzech bramkarzy Dominik Hładun, Cezary Miszta i Jakub Trojanowski.



W środę zespół zaplanowany ma trening na godzinę 16, a w czwartek o godzinie 15. Mecz Radomiak Radom - Legia Warszawa odbędzie się w piątek, 17 marca o godz. 20:30.





