15-16.03: Rozkład jazdy

Środa, 15 marca 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W środę zaległe spotkanie rozegra nasz zespół do lat 17 - legionistów czeka wyjazdowy mecz z Jagiellonią. Będzie on tym bardziej ciekawy, że lider zmierzy się z wiceliderem. W czwartek sparingowe spotkanie rozegrają o rok młodsi legioniści. Bartosz Szydłowski z żeglarskiej Legii w środę rozpocznie w Torbole rywalizację w Finn Cup. Grupa młodych żeglarzy Legii rywalizować zaś będzie w Centenary Regatta na jeziorze Garda we Włoszech.



Rozkład jazdy:

15.03 g. 13:00 Jagiellonia Białystok 06 - Legia U17 [CLJ U17][Białystok, ul. Elewatorska]

16.03 g. 17:00 Legia U16 - STF Champion Warszawa (sparing)[LTC, boisko 6]