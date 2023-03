15. Warszawski Festiwal Piwa na Legii + KONKURS

Wtorek, 21 marca 2023 r. 19:49 Fumen, źródło: Legionisci.com

Już w czwartek rusza 15. edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa. Organizatorzy udowadniają kolejny raz, że impreza wykracza daleko poza piwny świat. Przez trzy dni na uczestników będzie czekać 65 rzemieślniczych browarów, którzy zaserwują 1200 piw, a o apetyty zadba 18 foodtrucków. A to tylko jeden z elementów zbliżającej się imprezy!



Na kilku piętrach dominować będą polscy producenci, co nie znaczy, że zabraknie miejsca dla gości z zagranicy. Można spodziewać się wyrobów od Schneeeule spod Berlina, klasztornego browaru Trapistów St. Bernardus czy jednych z ciekawszych browarów nowej fali z Francji: 90BPM, Intenables, L’Instant, Gekko oraz Ice Breaker.



Fundacja Legii i kwas chlebowy, który pomaga

Jak wiadomo, nie samym piwem człowiek żyje. Stowarzyszenie Wolny Kraft wraz z Fundacją Legii oraz piekarnią Putka przygotowali rzemieślniczy kwas chlebowy. Ten Kwas Pomaga!, bo tak nazywa się napój, został uwarzony z pieczywa, które w normalnych warunkach (np. z powodu złej wagi czy kształtu) nie zostałoby wprowadzone do sprzedaży. Nie zawiera dodatku cukru, konserwantów i jest uwarzony na prawdziwym, żytnim pieczywie i zakwasie. Część zysku z jego sprzedaży zostanie na jeden z trzech wybranych przez konsumentów projektów charytatywnych Fundacji Legii: Walking Football - zajęcia z "chodzonej" piłki nożnej dla seniorów, dofinansowanie letnich obozów dla podopiecznych sekcji sportów osób niepełnosprawnych Legii Warszawa: AMP Futbol i szermierka na wózkach, lub zajęcia z języka polskiego dla uchodźców prowadzone wspólnie ze stowarzyszeniem "Serduszko dla Dzieci".



Dobra i odpowiedzialna zabawa

To nie jedyny aspekt społeczny, o który zadbali organizatorzy. Warszawski Festiwal Piwa wraz ze stowarzyszeniem OD-DO przypomną o Prostych Zasadach Dobrej Zabawy, czyli jak łączyć przyjemność spożywania alkoholu z odpowiedzialnym przeżywaniem wydarzenia. A skoro o zabawie mowa, to należy wspomnieć, że najbliższe dni będą świetną okazją, aby wrócić do przeszłości. Retro gry, to jest co uczestnicy lubią najbardziej - flippery, piłkarzyki, planszówki, a nawet ping-pong będą czekać na odwiedzających.

Dodatkowo będzie można wziąć udział we wszelkiego rodzaju warsztatach, wykładach oraz degustacjach.



Zdrowo i na sportowo, czyli bieg z olimpijczykiem oraz wiosłowanie "Pod Prąd"

Mało? W sobotę 25 marca o godzinie 11.00, spod stadionu Legii ruszy bieg zorganizowany we współpracy z Biegnij Warszawo! Warto wspomnieć, że trzykilometrową przebieżkę poprowadzi sam Bogusław Mamiński, olimpijczyk i lekkoatleta, wicemistrz świata i Europy, a wraz z nim paru innych znanych biegaczy, których łączy również miłość do piwa. To będzie też dobra opcja, żeby zgarnąć... darmową wejściówkę na festiwal, a także bezalkoholowe piwo od browaru Maryensztadt.



Dodatkowo, przez 3 dni tuż obok głównej sceny znajdzie się strefa "Pod Prąd" w ramach której, organizatorzy będą promować aktywny styl życia. Na miejscu będzie można przebadać swój skład ciała, poćwiczyć na ergometrach oraz powiosłować w dobrej sprawie - za każdy przepłynięty kilometr, sponsorzy wydarzenia - Sejfy.pl, Browar Palatum oraz Warszawski Festiwal Piwa przekażą 15 zł na fundację Amp Active, która wspiera osoby po amputacjach, organizując mi.n. zajęcia sportowe, obozy i inne aktywności, pomagające odzyskać pełną sprawność, zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Zebrane w ten sposób środki, fundacja chce wykorzystać na organizację obozu sportowego, w którym będą brać udział m.in. niepełnosprawni Ukraińcy.



Na zmęczonych trudami aktywnościami sportowymi czekać będą nie tylko prysznice zlokalizowane na terenie stadionu, ale również sauna Parostacja, która cieszyła się popularnością w poprzednich edycjach.



Rzemieślnicze, nie tylko browary

Oczywiście... to nie wszystko! Chętni mogą sprawdzić się w 2. Mistrzostwach Sensorycznych Polski, czyli Nadwiślańskiej Olimpiadzie Sensorycznej. Warszawski Festiwal Piwa promuje nie tylko rzemieślnicze browary, ale również producentów produktów, którzy dbają o każdy detal. Na stoiskach znajdziecie nie tylko piwne gadżety, ale także produkty spożywcze oraz wszelkiego rodzaju odzieżowe akcesoria.



Warszawski Festiwal Piwa w pigułce

Kiedy? 23-25 marca (czwartek 16-24, piątek i sobota 12-24)

Gdzie? Łazienkowska 3, stadion Legii Warszawa, trybuna zachodnia

Bilety? Od 20 złotych. Bilety oraz karnety dostępne na eventim.pl



Więcej informacji znajdziesz na stronie Warszawskiego Festiwalu Piwa.