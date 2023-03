Legioniści zagrają w reprezentacjach

Poniedziałek, 20 marca 2023 r. 09:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

W marcu rozegrane zostaną 2 mecze reprezentacji Polski w ramach eliminacji mistrzostw Europy 2024, a także spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych. Żaden z legionistów nie otrzymał powołania do pierwszej reprezentacji. Trener Kosta Runjaić będzie miał do dyspozycji wyjątkowo szeroką kadrę, bowiem z zawodników zagranicznych jedynie Filip Mladenović zyskał uznanie w oczach selekcjonera Serbii.



Powołania otrzymało natomiast kilku młodych piłkarzy Legii Warszawa - Igor Strzałek do U-19, Jakub Jędrasik i Jan Ziółkowski do U-18, Filip Rejczyk do U-17, a Jan Leszczyński do U-16.



Legioniści w reprezentacjach:



U-21 mecze towarzyskie

powołani: Gabriel Kobylak (Radomiak)

24.03. 15:30 Polska - Austria (Antalya)

27.03. 18:00 Polska - Albania (Antalya)



U-19 el. ME

powołani: Igor Strzałek, Jordan Majchrzak (Roma)

22.03. 14:00 Polska - Izrael (Kraków)

25.03. 14:00 Polska - Łotwa (Rączna)

28.03. 14:00 Polska - Serbia (Rączna)



U-18 mecze towarzyskie

powołani: Jakub Jędrasik, Jan Ziółkowski

24.03. 14:00 Bułgaria - Polska (Sofia)

27.03. 11:00 Bułgaria - Polska (Sofia)



U-17 el. ME

powołani: Filip Rejczyk

22.03. 12:00 Polska – Czechy (Penalva do Castelo)

25.03. 16:00 Portugalia - Polska (Tondela)

28.03. 16:00 Słowacja - Polska (Penalva do Castelo)



U-16 Turniej UEFA Development

powołani: Jan Leszczyński

27.03. 11:00 Polska - Luksemburg (Szczecin)

29.03. 11:00 Polska - RPA (Szczecin)

01.04. 10:30 Polska - Irlandia Północna (Polica)



Reprezentacja A el. Euro 2024

powołani: brak

24.03. 20:45 Czechy - Polska (Praga)

27.03. 20:45 Polska - Albania (Warszawa)



Zawodnicy zagraniczni:

powołani: Filip Mladenović (Serbia, el. Euro 2024)

24.03. 20:45 Serbia - Litwa

27.03. 20:45 Czarnogóra - Serbia