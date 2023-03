Wyniki legionistek w Zielonej Górze, Pszczynie i Stalowej Woli

Trzy tenisistki Legii w ostatnich tygodniach brały udział w turniejach OTK U-16 w Zielonej Górze, Pszczynie i Stalowej Woli. Maja Małuszyńska wraz z Agatą Konarską zajęły 1. miejsce w deblu w Zielonej Górze, a w finale pokonały Maję Kowalik , która grała w parze z Hanną Kołak. Małuszyńska i Konarska dotarły również do półfinału debla turnieju Super Seria U-16 w Pszczynie. Wyniki legionistów w Stalowej Woli w singlu: Maja Małuszyńska - Natalia Stasiak 6-3, 6-4 Maja Małuszyńska - Kowalik Maja 6-4, 6-2 Maja Małuszyńska - Natalia Chylińska 3-6, 7-5, 2-10 Maja Kowalik - Natalia Stasiak 0-6, 1-6 Maja Kowalik - Natalia Chylińska 1-6, 0-6 Agata Konarska - Katarzyna Kliber 4-6, 3-6 Agata Konarska - Julia Szczerek 2-6, 6-7(4) Agata Konarska - Gabriela Stefaniak 6-1, 6-4 I runda: Maja Małuszyńska - Katarzyna Kliber 3-6, 4-6 Wyniki legionistów w Stalowej Woli w deblu: I runda: Małgorzata Bajorek (Cabańskie Centrum Sportu Chrzanów)/Maja Kowalik (Legia) - Natalian Chylińska/Natalia Dobiecka (Avia Świdnik) 5-7, 6-7(3) I runda: Agata Konarska/Maja Małuszyńska - Monika Szałek/Gabriela Wdzięczna (CKT Grodzisk Maz.) 1-6, 3-6 Wyniki turnieju w Pszczynie w singlu: I runda: Maja Kowalik - Sara Husar (KT Kubala Ustroń) 0-6, 1-6 I runda: Agata Konarska - Zuzanna Kalisz-Fedoruk (CKT Grodzisk Maz.) 7-6(3), 4-6, 4-6 I runda: Maja Małuszyńska - Zofia Wojcieszak (Górnik Bytom) 6-1, 7-5 II runda: Maja Małuszyńska - Natalia Stasiak (Sopot Tenis Klub) 6-3, 7-5 1/4 finału: Maja Małuszyńska - Lena Rajca (CCS Chrzanów) 6-7(7), 3-6 Wyniki turnieju w Pszczynie w deblu: I runda: Maja Kowalik/Natalia Chylińska (Avia Świdnik) - Julia Grochowska (Górnik Bytom)/Julia Pacocha (Miedzeszyn W-wa) 2-6, 4-6 I runda: Agata Konarska/Maja Małuszyńska - Zuzanna Kalisz-Fedoruk/Monika Szałek (CKT Grodzisk Maz.) 6-3, 6-1 1/4 finału: Konarska/Małuszyńska - Anna Kmiecik/Maja Wróbel (CCS Chrzanów) 7-6(3), 6-7(3), 10-7 1/2 finału: Konarska/Małuszyńska - Sara Husar/Lena Rajca 6-3, 2-6, 6-10 Wyniki turnieju w Zielonej Górze w singlu: II runda: Agata Konarska - Julia Jaroszewska (Bruk Sobota) 6-2, 6-7(5), 7-5 1/4 finału: Agata Konarska - Wdzięczna Gabriela (CKT Grodzisk Maz.) 2-6, 4-6 1/4 finału: Maja Kowalik - Marta Taboła (Toruńska AT) 7-5, 6-4 1/2 finału: Maja Kowalik - Anastasiia Hnidets 0-6, 6-4, 1-6 1/4 finału: Maja Małuszyńska - Polina Sakova 6-4, 7-5 1/2 finału: Maja Małuszyńska - Daria Dehmel 6-2, 6-7(5), 1-6 Wyniki turnieju w Zielonej Górze w deblu: 1/2 finału: Agata Konarska/Maja Małuszyńska - Daria Dehmel/Weronika Skowrońska 2-6, 6-2, 10-6 1/2 finału: Maja Kowalik/Hanna Kołak (Cracovia) - Michalina/Marta Taboła 6-3, 6-2 Finał: Kowalik/Kołak - Agata Konarska/Maja Małuszyńska 7-6(4), 3-6, 10-8

