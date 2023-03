U-19: Powołania dla legionistów

Środa, 15 marca 2023 r. 11:32 źródło: 90minut.pl

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 19 Marcin Brosz ogłosił listę zawodników powołanych na turniej II rundy eliminacji do mistrzostw Europy. "Biało-czerwoni" zmierzą się z Izraelem (22 marca, 14:00, Kraków), Łotwą (25 marca, 14:00, Rączna) i Serbią (28 marca, 14:00, Rączna). W kadrze znalazł się Igor Strzałek, a także wypożyczony do Romy Jordan Majchrzak.



Kadra:



Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok), Dominik Biniek (Blackburn Rovers FC, Anglia), Aleksander Bobek (ŁKS Łódź), Miłosz Brzozowski (FC Hansa Rostock, Niemcy), Dawid Bugaj (SPAL, Włochy), Igor Drapiński (Wisła Płock), Filip Koperski (Lechia Gdańsk), Mateusz Kowalczyk (ŁKS Łódź), Antoni Kozubal (GKS Katowice), Jakub Lewicki (Jagiellonia Białystok), Jordan Majchrzak (AS Roma, Włochy), Alex da Graça Marques (Hamburger SV, Niemcy), Wiktor Matyjewicz (Hellas Verona FC, Włochy), Miłosz Matysik (Jagiellonia Białystok), Szczepan Mucha (Piast Gliwice), Maximilian Oyedele (Altrincham FC, Anglia), Tomasz Pieńko (Zagłębie Lubin), Levis Pitan (Sheffield United FC, Anglia), Igor Strzałek (Legia Warszawa), Kacper Urbański (Bologna FC, Włochy), Oliwier Zych (Aston Villa FC, Anglia)