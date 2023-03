Bezpośrednią transmisję z meczu Radomiak Radom - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek o godzinie 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA RADOMIAK - LEGIA FORTUNA:

Jacu - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl Miliarder Pniewy, Nieciecza, Wronki, Radomiak... Co to ma być? Słabo, bardzo słabo. odpowiedz

Mentor - 3 minuty temu, *.164.98 Nie pamiętam tak pewnego bramkarza w ostatnich latach w Legii jak Hładun , jak straci miejsce w 1 składzie to na układy nie ma rady. odpowiedz

13 - 5 minut temu, *.204.122 Pierwsza połowa obejrzana. Dla mnie KOT! LEGIA gra piłką, trzyma, zastawia, rozgrywa, piłkarze technicznie i fizycznie super, no wykończenia kuleja ale co Kobylak wyciągnął to też szacun. Mimo bardzo mocnego pressingu Radomiaka Legia jedzie po 3 pkt. Utrzymać i jutro Raków w p_pe z Kraksa odpowiedz

On - 13 minut temu, *.centertel.pl Ty qurwooo legijna szmatooo odpowiedz

13 - 9 minut temu, *.204.122 @On: oho, dawaj więcej lamusku... Mały pindolek bez charakteru to dużo ryczy... odpowiedz

Zxc - 3 minuty temu, *.vectranet.pl @On: lubimy twoją starą, ładnie daje wszystkim i za darmo odpowiedz

Pomidor - 13 minut temu, *.164.98 Zawsze mnie to bawiło wchodzi Makaron w krótkim rękawie i rękawiczki na rękach, to taki styl warszawski Vansy na nogach spodnie za krótkie do tego stopki (kostka goła) czapka na głowie i szalik na szyi .taki warszawski styl hahah odpowiedz

Rikki - 15 minut temu, *.net.pl Cwaniactwo Josue może wkurzyć i nic nie wnosi do gry tylko sieje zamęt i tak na prawdę znowu do konca drzenie o wynik bo gra pożal się Boże... odpowiedz

Abbul-Habalahul - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl Na trybunach piknik: "ole, Ole, Ola i tylko Radom, Radomiak" - co to ma k. być ?????? odpowiedz

Literat - 23 minuty temu, *.167.2 Jak się Legionisto czujesz ?

Jak ci sędzia mecz drukuje ?

Jesteś dumny ? jak nasz prezes ?

I swe zęby wietrzy szczerze.



odpowiedz

Tymon - 20 minut temu, *.t-mobile.pl @Literat: laskaj pytonga poznański śmierdzielu. odpowiedz

Michał - 56 minut temu, *.plus.pl Radomiak nie gra nic!!! A My to gramy chyba prawdziwy mecz przyjaźni dla Radomiaka i Kobylanka....a straty punktów pełno do Rakowa... Dawać na pełnej k!!!! Nasi już czekają chyba na ferie bo będzie 2 tygodnie przerwy... Morwa kać. Dawać na pełnej 2 połowę... Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki odpowiedz

Antek - 56 minut temu, *.. Sam się kopnął w kolano na warze wdzięczna rodzina odpowiedz

Hakon - 57 minut temu, *.plus.pl Dramat jak takie karne będą gwizdać odpowiedz

Kociewiak - 58 minut temu, *.34.9 I znowu popelina,jak u jasnowidza Jackowskiego...sędzia" przewidział" karnego...i spełniła się przepowiednia,ta legia to cienki klub,tylko od kilkunastu lat i za komuny i teraz jest "popychana" do przodu przez sędziów i i warszawką klikę odpowiedz

On - 59 minut temu, *.centertel.pl Ty qurwoooo legijnnaaaa odpowiedz

Wanda - 1 godzinę temu, *.164.98 Zasypiam ,co za popelina ten mecz . odpowiedz

artic - 57 minut temu, *.t-mobile.pl @Wanda : tragiczna atmosfera gra L momentami tylko ok dzwiek w c+ jakby kabiny komentatorow oddalone byly 101km.od plyty boiska bramka pada zero reakcji z trybun jakby byli gdzie indziej pozatym mecze prawdziwe przyjazni to były przed laty z Pogonia Szczecin a nie z jakims Radomiewem. odpowiedz

Yaro - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Drama!!! 33 min i Gwiazda machającą łapami gra do tyłu. Ribejro został w szatni. Wszolek padaka. Kapustki nie ma. Jak do tej pory Slisz najlepszy na placu. odpowiedz

Tymon - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Atmosfera meczu jak w drugiej lidze, piłkarze dostosowują się do poziomu trybun. odpowiedz

Wie(L)un - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl ma ktos link do meczu bede wdzieczny odpowiedz

Radom miasto chytrej baby od 3 cytryn - 2 godziny temu, *.45.44 Dojeżdżamy Radomiaka i robimy pressing na Raków. Tylko Legia! odpowiedz

On - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Radom miasto chytrej baby od 3 cytryn: Ciebie dojedziemy szmaciarzu i ta Twoja szmata L odpowiedz

Radom miasto chytrej baby od 3 cytryn - 1 godzinę temu, *.45.44 @On: wypad qrwiszonie! odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.206.191 @On: morda cwelu dojechać możesz swoją starą odpowiedz

On - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Olomanolo: szmatą legijną ty qurwooo odpowiedz

Radom miasto chytrej baby od 3 cytryn - 50 minut temu, *.45.44 @On: namierzam twoj IP w Orange zasrańcu odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl Będzie wygrana, ale gospodarze też strzelą żeby zadowolić republikę trzech cytryn, ustawka będzie pod Legię, bo nie można dziś się jeszcze potknąć odpowiedz

Arecki - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Do Olomonolo spokojnie wprowadzajmy i nie nakręcajmy Igora ,a będą z niego ludzie czyt. PIŁKARZ . odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Nawrocki ... Augustyniak ... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Kapustka ... Baku

Josue

Muci ... Pekhart

LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

Olomanolo - 3 godziny temu, *.206.191 A gdzie Strzałek pseudo trenerze ??? odpowiedz

BsnStb - 2 godziny temu, *.as9105.com @Olomanolo:

Na zgrupowaniu U 19 odpowiedz

