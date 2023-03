Konferencja pomeczowa

Runjaić: Powinniśmy mieć ambicje, żeby być coraz lepszym

Piątek, 17 marca 2023 r. 23:15 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Kolejny raz zagraliśmy ciężki mecz. Przeciwnik grał z pasją, determinacją i intensywnie od samego początku. Myślę, że zasłużyliśmy na zwycięstwo. Wiele osób w naszym mieście myślało i mówiło już o następnym meczu z Rakowem, ale my byliśmy skupieni bardzo mocno wyłącznie na tym spotkaniu. Takie mecze nie są łatwe do grania. Mamy szacunek do rywala, ale to jak graliśmy od początku, pokazało, że byliśmy gotowi na wygraną w tym meczu.









Osiągnęliśmy serię 15 meczów bez porażki, po raz pierwszy w sezonie wygraliśmy 3 mecze z rzędu. To fantastyczna faza sezonu dla nas. Jesteśmy szczęśliwi, będziemy skupieni na kolejnym spotkaniu, ale teraz mamy kilka dni na odpoczynek. Chłopaki zasłużyli na to, żeby się wyciszyć, zregenerować. Od wtorku zaczynamy już normalny tydzień pracy, przygotowania z pełną pasją, dobrą atmosferą i duchem drużyny do kolejnego ważnego spotkania.



Radomiakowi życzę wszystkiego dobrego na resztę sezonu. Wielkie podziękowania dla naszych kibiców za wsparcie.



52 punkty to świetny rezultat, jesteśmy bardzo zadowoleni. Pracowaliśmy dzień po dniu, żeby przenieść to co ćwiczymy na treningach na mecze i krok po kroku widać rozwój zespołu. Latem, na początku sezonu stworzyłem sobie wielki obraz tego, jak chcemy grać, jakie kroki chcemy poczynić, ale nie skupialiśmy się na tym, ile punktów chcemy zdobyć. Myśleliśmy o całym procesie. To było najważniejsze. Nadal jesteśmy w fazie budowy i rozwoju. Musimy grać lepiej, wejść na wyższy poziom. Jesteśmy Legia, powinniśmy mieć ambicje, żeby być coraz lepszym.



Zawsze mamy takie same zadania, żeby wygrywać, ale jeśli chodzi o styl, każdy może mieć własną opinię na ten temat. Jesteśmy na dobrej drodze. 52 zdobyte punkty pokazują jakość obecnego zespołu.



