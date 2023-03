Konferencja pomeczowa

Lewandowski: Karny miał wpływ na naszą grę

Piątek, 17 marca 2023 r. 23:28 Mishka, źródło: Legionisci.com

Mariusz Lewandowski (trener Radomiaka): W pierwszej połowie graliśmy słabo, bojaźliwie. Legia miała więcej z gry, stwarzała więcej sytuacji. Dopiero po zmianie stron zespół funkcjonował lepiej, mogliśmy doprowadzić do wyrównania. Stwarzaliśmy sobie sytuacje, m.in. dwie po rzutach rożnych, ale Hladun dobrze bronił. Nie udało się wyrównać, a Legia podwyższyła na 2-0 po tym jak w dziecinny sposób dał się ograć Rossi. Po stracie bramki z tak klasową drużyną, ciężko było odrobić straty.









Czy powinien być rzut karny? Można go podyktować, można nie podyktować, wszystko zależy od interpretacji sędziego. Legia nie odniosłaby korzyści z tej sytuacji, bo piłka wychodziła na rzut rożny po zagraniu naszego bramkarza. W mojej ocenie rzutu karnego być nie powinno, ale sędziowie podjęli inną decyzję. Oznaczała ona, że schodziliśmy na przerwę z wynikiem 0-1. To miało duży wpływ na naszą późniejszą grę. Mówiłem już o tym, nie mamy ani lewego, ani prawego obrońcy. Taktyka i ustawienie na dzisiejszy mecz miały być inne, cały mikrocykl wyglądał inaczej, ale ta zmiana wynikła dopiero dziś rano.



Nie wiem, co zrobiłem kibicom. Od początku jest grupa, która czuje niechęć do mojej osoby. Chciałbym, żeby to była konstruktywna krytyka, bo z nią sobie poradzę. Jestem odporną osobą, wszyscy pracujemy, żeby było to z korzyścią dla Radomiaka. Proszę o wyrozumiałość i troszkę szacunku, bo jak ktoś uderza w trenera, to uderza w klub, zespół. Jeszcze niedawno wszystko szło dobrze, trener był najlepszy, teraz trener jest najgorszy. W piłce tak jest. Trzeba cierpliwości i spokoju, a wtedy wyjdziemy z tej sytuacji, bo mamy mocny zespół. Takie sytuacje się zdarzają, ale z niej wyjdziemy z moją pomocą.