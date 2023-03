Sędziowie

Główny: Krzysztof Jakubik

Asystent: Marcin Borkowski

Asystent: Tomasz Niemirowski

Techniczny: Radosław Trochimiuk



Brzeg opolski - 1 godzinę temu, *.33.210 Niby pelna kontrola ale czemu nie daza do strzelenia wiecej bramek? Gdzie pressing i narzucenie swojej gry?? Slabo to wyglada pod tym wzgledem... Kurde tak patrzac na gre srakowa to oni by cisneli Radomiaka rowno w sumie jak kazda druzyne nad ktora maja kontrole...

Ps.srakow baty z Nami nie ma innej opcji

Pozdrawiam Bracia i Siostry z Brzegu opolskiego 19(L)16 odpowiedz

Tymon - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wynik całkiem ok. Na trybunach druga liga. Przykro było patrzeć na ten mecz. odpowiedz

Single malt - 2 godziny temu, *.wawtel.pl Pewny Hładun, dobry mecz Augustyniaka i Wszołka. Fajna gra w obronie Pekharta. Wraca Josue i niestety znika Muci. No i … sensacja: Rosołek strzelił… odpowiedz

Simon prosty sprzedawca kielbasy - 2 godziny temu, *.tpnet.pl jak dla mnie bramka jest w końcu obsadzona tak jak być powinna odpowiedz

Gocław - 2 godziny temu, *.167.2 Pełna kontrola? nad czym ? nad sędzią chyba? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @Gocław: nie, nad meczem. Wystarczylo wlaczyc tv. Co znowu ci sedzia zrobil? 8 karnych nie dal Radomiakowi czy 10? odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Zastanawiaja sie w c+ kto bedzie stal w bramce L w kolejnych meczach to przecie jasne ze Dominik Hladun a nie ręcznik Miszta. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @artic : przeciez Tobiasz juz wroci do sprawnosci i nad tym sie zastanawiają. U Vuko gralby dalej Hładun, ale jak my mamy zarobic na Tobiaszu to pewnie na Rakow wroci Tobi. odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @L: Tylko ze Tobiemu pilka wylatywala z rak po dosrodkowaniach ostatnio i mial tez kilka drobych bledow na szczescie bez konsekfecji a Dominik jest praktycznie ostatnio bezbłedny! odpowiedz

jurand - 2 godziny temu, *.plus.pl Legia moja miłość od 1966 roku. Przykro mi to pisać, ale to nie jest drużyna na mistrza



odpowiedz

LewLegia - 2 godziny temu, *.167.2 @jurand: jak od 1986 r. Ta drużyna i przede wszystkim właściciel bo to on tworzy klub, który idealnie dopasował się jakością i szarzyzną do naszej słabej ligi. odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.waw.pl Radomiaki slabizna ale Legia tez nie lepsza tu powinna ich rozniesc a tu tylko 2 bramki

charakter druzyny pokazują wlasnie takie zawody odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Była taka kontrola, ze robilismy wszystko zeby stworzyc cos Radomiakowi po przyjacielsku. Niesamowita nonszalancja w wyprowadzaniu pilki. odpowiedz

Beck - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Augustyniak najlepszy na boisku.Nie sądziłem,że kiedyś to napiszę,ale dzisiaj Ślisz rozegrał bardzo dobry mecz i był silnym punktem naszej drużyny.Dałbym więcej pograć Strzałkowi.Wygramy z Rakowem i będzie ciekawie. odpowiedz

a no no - 2 godziny temu, *.vectranet.pl szkoda remisu u NaS z nożownikami i garbatymi nosami, bo by było 5pkt straty i mecz za 2 tygodnie z medalikami przy Ł3… odpowiedz

