Rosołek: Głównym celem było wygrać

Sobota, 18 marca 2023 r. 01:17 Hugollek, źródło: Legionisci.com

- To był ciężki mecz. Radomiak ma wielu dobrych, zagranicznych zawodników. To drużyna, która potrafi grać w piłkę. Boisko trochę nie sprzyjało naszej koncepcji gry, bo było bardzo sucho. My bazujemy na posiadaniu piłki, szybkiej wymianie podań, więc nasza gra była utrudniona. Naszym głównym celem było jednak wygrać przed przerwą reprezentacyjną. Lepiej rozpocząć przygotowania na spokojnie do bardzo ważnego meczu z Rakowem. To udało się zrealizować - powiedział po spotkaniu z Radomiakiem Maciej Rosołek.



- Wiadomo, że staramy się wywierać presję na Rakowie, chociaż oni udowadniają niemal od początku rundy, że nie pękają i odpierają nasze ataki. Żeby wywierać na nich presję, musimy wygrywać, a co los da, czy oni stracą punkty, to się okaże. Jeśli chcemy realnie myśleć o pogoni za Rakowem, to też musimy zdobyć 3 punkty w Warszawie w bezpośrednim spotkaniu.