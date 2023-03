Oceny legionistów za mecz z Radomiakiem

Najwyższą notę za piątkowy mecz z Radomiakiem Radom przyznaliście Dominikowi Hładunowi. Występ bramkarza oceniliście na 4,9 w skali 1-6. Niewiele niższą notę uzyskał Rafał Augustyniak - 4,7. W sumie oceniało 690 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,8.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Ju(L)ius - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wszołek - zagrał w sumie dobre z 10 minut, ale że strzelił gola to trzeba mu dać 5 czy 4??

Slisz - zagrał na swoim poziomie, czyli 3...

Josue - bez wyróżnień... czyli 3...

Rosołek - tylko gol i nic więcej...

Nawrocki - pól meczu słabo, pół trochę lepiej...

Ribeiro - prawie w ogóle nie było go widać...

Kapustka - nie wiem za co 3,5... niewidoczny...

Mladen - słabiutko, jak w innych zimowo-wiosennych meczach...

Muci - chyba zgaszony przez obecność Josue....

Pekhart - biegał, walczył - fakt! ale jak nie strzelił to nie wiem za co 3,4... odpowiedz

Ju(L)ius - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ja pierdzielę.... Ludzie! Oceniajcie grę zawodników, a nie wynik meczu!! Prawie wszyscy poza dwoma pierwszymi i dwoma ostatnimi conajmniej o 1 w dół!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.