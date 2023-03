Czechy 3-1 Polska

Spotkanie rozpoczęło się znakomicie dla gospodarzy, którzy już w 27. sekundzie objęli prowadzenie. Daleki wrzut z autu wykonał Vladimir Coufal, a głową futbolówkę do siatki skierował Ladislav Krejci. Polacy nie zdążyli otrząsnąć się po stracie pierwszego gola, a chwilę później Wojciech Szczęsny musiał skapitulować po raz drugi. W 3. minucie David Jurasek uciekł lewym skrzydłem i dograł na piąty metr do Tomasa Cvancary, który z dołożył nogę i nie dał szans bramkarzowi Polski. W 8. minucie boisko z powodu urazu musiał opuścić Matty Cash, w jego miejsce wszedł Robert Gumny. W kolejnych minutach nadal przeważali Czesi. Polacy mieli problemy z wymianą kilku dobrych podań. Dopiero w 20. minucie Przemysław Frankowski oddał strzał z 15 metrów, ale obronił go Jiri Pavlenka. Tuż przed przerwą powinno być 3-0, ale Szczęsny dwukrotnie uratował kolegów broniąc strzały Cvancary. Drugą część meczu "Biało-Czerwoni" rozpoczęli odważniej i dłużej utrzymywali się przy piłce. W 55. minucie po rzucie rożnym Robert Lewandowski strzelił za lekko by zaskoczyć golkipera gospodarzy. W 61. minucie Czesi przeprowadzili szybki kontratak. Sam na sam ze Szczęsnym znalazł się Cvancara, ale dobrze spisał się bramkarz reprezentacji Polski. Niestety trzy minuty później skapitulował po raz trzeci. Aleks Kral znalazł się w polu karnym i podał na piąty metr do Jana Kuchty, który wpakował piłkę do siatki. W 67. minucie po zagraniu ręką Krejci tuż przed polem karnym niecelnie z rzutu wolnego uderzał Piotr Zieliński. Trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry Polacy zdobyli honorową bramkę. Po rzucie rożnym strzał z ostrego kąta oddał Michał Skóraś, ale piłka trafiła prosto pod nogi Damiana Szymańskiego, który z bliska posłał ją do bramki. Czechy 3-1 (2-0) Polska 1-0 - 1' Krejci 2-0 - 3' Cvancara 3-0 - 61' Kral 3-1 - 87' Szymański Czechy: 23. Jiří Pavlenka - 3. Tomáš Holeš, 4. Jakub Brabec, 8. Ladislav Krejčí - 5. Vladimír Coufal (71' 13. David Douděra,), 21. Alex Král, 22. Tomáš Souček, 9. Adam Hložek (89' 17. Václav Černý), 15. David Jurásek (89' 6. Jaroslav Zelený) - 19. Tomáš Čvančara (65' 10. Mojmír Chytil), 11. Jan Kuchta (71' 7. Antonín Barák) Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 2. Matty Cash (9' 17. Robert Gumny), 5. Jan Bednarek, 14. Jakub Kiwior, 16. Michał Karbownik (46' 18. Michał Skóraś) - 10. Sebastian Szymański (65' 21. Nicola Zalewski), 8. Karol Linetty (77' 4. Damian Szymański), 6. Krystian Bielik (46' 11. Karol Świderski), 20. Piotr Zieliński, 19. Przemysław Frankowski - 9. Robert Lewandowski żółte kartki: Souček, Brabec sędziował: Anastássios Sidirópoulos (Grecja) widzów: 19 045

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl bednarek juz ktorys raz udowadnia ze nie nadaje sie na stopera. Glik dalej powinien grac jesli czuje wie na silach odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ale rozpiździel. Żeby po pierwszych trzech minutach było 2:0, to już chyba nawet ja nie pamiętam. To już my z Dortmundem pare minut dłużej daliśmy radę wytrzymaćć. odpowiedz

Wołomin NR - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nawet InPost darł łacha z repry na twitterze przy wyniku 2-0 (% odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Santos won! odpowiedz

Maverick - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Absolutnie zasłużone zwycięstwo Czechów nad naszymi polskimi dziewczynami.Czesi wyszli z nami jak na wojnę a dziewczyny jak na balet.3/4 czeskiej ekipy to piłkarze którzy grają na co dzień na Czechach.Zaś nasze kobiety grają w takich klubach jak Barcelona Arsenal Southampton Neapol itd itd.Spodziewałem się ciężkiego meczu,myślałem ze będzie remis albo min.zwycięstwo naszych.Tymczasem nasi wyszli w spódnicach.Gwiazdory myślały ze Czesi się przestraszą,tymczasem wyszli wygrać i zarobić za zwycięstwo. A u nas...jak zwykle kopanina,dzida jak najdalej przed siebie albo tradycyjnie w polskim stylu,czyli do tylu i wykop w trybuny.Ale to nie wina trenerów,obojętnie czy polskich czy zagranicznych.Jest to wina szkolenia,o którym mówił trener Rakowa.Najgorsze jest to ze Kiwior oraz Bednarek czyli piłkarze na których powinno budować się drużynę-bo drużynę buduje się od obrony zagrali poprostu najgorzej.Źle zagrał Szymański oraz Frankowski.Karbownik który kapitalnie grał w Legii,kompletnie zawiódł.Zawiedli wszyscy.Co z tego ze strzelił Szymański.

Czesi pod koniec odpuscili.Uważam tez ze błędem było powołanie po raz kolejny zagranicznego trenera.Znowu Portugalczyka.Piłkarze rodem z Portugalii którzy przychodzą do polski są to odpady które niczym się nie wyróżniają.Tak samo i trenerzy.Czesi w większosci grający na co dzień na Czechach ograły polskich galakticos którzy grają w niewiadomo w jakich klubach.Wstyd być Polakiem po tym meczu.To juz Raków o wiele lepiej zagrał ze Slavią.Smiem twierdzic ze slavia miała mega farta.Bo z legia juz farta nie miała.A po wyeliminowaniu rakowa nie poradziła sobie z,,lamusami"w LKE.Nasze kobiety chciały trenera z zagranicy z posłuchem od którego będą mogli się uczyć. I czego ich ten Santos nauczył.Niczego, i niczego nie nauczy. Michniewicz był zły bo nie miał osiągnięć jako trener oraz piłkarz,to go pogonili.Może i Michniewicz przegrał z Argentyna z Francja ale nie z Czechami. A Czesi mają swojego trenera od 5 lat i nie narzekają nie gwiazdorzą.Tylko robią swoje.A nasze kobiety machają częściami ciała jakby byli...no właśnie,kim?... odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Mnie tam wynik nie dziwi, Czesi nigdy nam nie "leżeli". Poza tym większość grzeje ławy w klubach a ci co grają właśnie złapali kontuzje. Co nie zmienia faktu, że wiekszość naszych kopaczy to niesamowite surowizny techniczne. odpowiedz

R. - 3 godziny temu, *.chello.pl No i wszystko dobrze wyglądało, konferencja, przygotowania, wywiady. Problemy zaczęły się po rozpoczęciu meczu. No. Wyciągamy wnioski, tere-fere, będzie rehabilitacja itp. Po co zmieniać trenerów co chwila jak co chwila to samo? odpowiedz

Mateusz KOPYTO Borek - 3 godziny temu, *.143.229 Dlaczego do repry nie są powołani: Wszołek, Kapustka, Ślisz, Jędza i Rosołek? Byłaby jakość i zgranie a są ogóry. odpowiedz

matus007 - 3 godziny temu, *.orange.pl Ja powtarzam Michniewicz wycisnął max z tej drużyny 1/8 mundialu zmiana trenera nic nie pomoże jak nie ma graczy



z pustego i Salomon nie naleje odpowiedz

Micha(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl wstyd odpowiedz

Cudny Zenon - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Bez Glika, Krychowiaka i Lewandowskiego reprezentacja nie istnieje. odpowiedz

Rob - 3 godziny temu, *.chello.pl @Cudny Zenon: ile to jeszcze razy bucu napiszesz? odpowiedz

Rio - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To widać, że będzie lepiej( zaczynają grać do przodu ), ale czas Lewandowskiego w Reprezentacji dobiegł końca ( on już nie walczy w ogóle) odpowiedz

