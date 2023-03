Polska 1-0 Albania

Poniedziałek, 27 marca 2023 r. 22:40 Bartosz Kuciński, źródło: Legionisci.com

W drugim meczu eliminacji mistrzostw Europy rozegranym na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska pokonała Albanię 1-0. Zwycięską bramkę w 41. minucie zdobył Karol Świderski.









Nasza reprezentacja weszła dobrze w mecz i to ona dominowała na początku, widać było również dobrą grę bez piłki, czyli to czego nie było w meczu z Czechami. W 10. minucie Kiwior wprowadził futbolówkę wyżej, podał do Lewandowskiego, a ten minął dwóch zawodników, podał do Zielińskiego, który znalazł sobie trochę miejsca i wrzucił, ale Zalewski nie zdołał trafić w piłkę i ta opuściła plac gry. Chwilę później "Nico" zmusił bramkarza do roboty. Dostał podanie, pobiegł w kierunku bramki i oddał uderzenie z dystansu, które poszybowało w kierunku prawego słupka, ale golkiper dał radę i odbił strzał. Pięć minut później Kuba Kamiński sfaulował Slavko Vincicia, co poskutkowało rzutem wolnym. Asani posłał piłkę w pole karne i zrobiło się groźnie, ale dobrze postąpił nasz blok defensywny i z rożnego zaczęli Albańczycy. Od 27. minuty mieliśmy pasmo dobrych akcji Polaków. Najpierw Świderski zagrał na boku z Frankowskim, ten wrzucił, ale wybili Albańczycy. Potem po dwóch rożnych Zielińskiego obrona gości musiała interweniować. Dosłownie chwilę później “Świder” miał trochę miejsca i chciał oddać płaski strzał, ale jego uderzenie przeciął defensor. W 33. minucie nasi zawodnicy zagrali dobrą akcję, po której futbolówkę dostał Świderski, miał świetną okazję na bramkę, ale oddał słaby strzał w środek. W 41. minucie “Zielu” egzekwował rzut wolny, wrzucił piłkę, ale wybili Albańczycy, futbolówkę przyjął Kamiński i uderzył z woleja, ale niestety w słupek. Na szczęście co się odwlecze to nie uciecze i piłkę zgarnął Świderski przełożył obrońcę i lewą nogą sfinalizował akcję. Polacy objęli prowadzenie i poprawili morale przed przerwą.



Drugą połowę lepiej zaczęli podopieczni Fernando Santosa. Pod polem karnym przeciwnika gospodarze zaczęli składną akcję, piłkę na strzał wystawił Zalewski, ale zamiast podać lekko do przodu to ten podał pod nogi, przez co Frankowski oddał słaby strzał w bramkarza. Dziesięć minut późnej Myrto Uzuni miał świetną okazję do wyrównania. Minął obrońców i oddał strzał spoza pola karnego, ale Szczęsny był przygotowany i popisał się dobrą interwencją. Minutę później Asllani wykonał obiecujący strzał po indywidualnym rajdzie, ale znowu dobrze obronił polski golkiper. Chwilę później odpowiedzieli Polacy naprawdę groźnym dryblingiem Lewandowskiego. “Lewy” minął obrońcę przerzucił piłkę nad głową rywali i próbował lobem pokonać bramkarza, ale na drodze stanął mu defensor, który wybił w ostatniej chwili futbolówkę z linii. Kwadrans przed końcem Zieliński dośrodkowywał z rzutu rożnego na dalszy słupek, do piłki pierwszy wyskoczył Kiwior, ale po uderzeniu piłka minimalnie minęła bramkę. Chwilę przed końcem zrobiło się groźnie. Myrto Uzuni dostał precyzyjne podanie w pole karne, ale po strzale futbolówka minęła lewy słupek. W ostatniej minucie Albańczycy próbowali strzelić bramkę z wolnego, ale Szczęsnemu udało się wypiąstkować i po interwencji sędzia zagwizdał po raz ostatni. Po trudnym spotkaniu to biało-czerwoni odnieśli zwycięstwo po golu Karola Świderskiego. Fernando Santos wygrał pierwszy mecz w roli selekcjonera Polski.



Polska 1-0 (1-0) Albania

41' Karol Świderski



Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 5. Jan Bednarek, 15. Bartosz Salamon, 14. Jakub Kiwior, 19. Przemysław Frankowski, - 8. Karol Linetty (78’ 4. Damian Szymański), 21. Nicola Zalewski (69’ 18. Michał Skóraś), 20. Piotr Zieliński, 13. Jakub Kamiński, - 11. Karol Świderski (88’ 10. Sebastian Szymański), 9. Robert Lewandowski.



Albania: 21. Thomas Strakosha – 2. Ivan Balliu, 15. Murash Kumbulla, 13. Enea Mihaj, 4. Elseid Hysaj – 21. Kristjan Asllani (76’ 10. Nedim Bajrami), 8. Klaus Gjasula (88’ 14. Qazim Laci, 20. Ylber Ramadani – 16. Jasir Asani Sokol Cikalleshi (76’ 11. Taulant Seferi), 9. Jasir Asani (72’ 19. Anis Mehmeti), 7. Myrto Uzuni



żółte kartki: Linetty, Salamon - Hysaj, Laçi



sędziował: Slavko Vincić (Słowenia)