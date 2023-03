Na stadionach: Coś miałaś, ale już tego nie masz

Wtorek, 21 marca 2023 r. 11:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Można było spodziewać się dodatkowych atrakcji związanych z meczem Widzewa z Lechem, a wszystko za sprawą flag "Kolejorza", które od dłuższego już czasu są w posiadaniu RTS-u. Widzewiacy tym razem zdecydowali się puścić z dymem tylko jedną z nich, w związku z czym dzieła zniszczenia dokonywać będą jeszcze na kolejnych spotkaniach obu drużyn. Spaleniu flagi "Fanatycy" towarzyszyła okazjonalna choreografia skierowana do KKS-u.



Najliczniej na wyjazdowym szlaku w ostatnim tygodniu pokazała się Wisła Kraków w Bełchatowie na meczu ze Skrą Częstochowa. Armia Białej Gwiazdy stawiła się w 1500 osób, z trzema flagami i odpaliła trochę pirotechniki. W ekstraklasie w komplecie na swoich wyjazdach pokazali się Lech i Legia, ponadto w dobrych liczbach jak na swoje możliwości pojechali fani Korony (do Szczecina) i Zagłębia Lubin (do Białegostoku).



Ruch w Gliwicach kolejny raz zanotował komplet na trybunach, a na meczu z ŁKS-em nie mogło zabraknąć akcentów podkreślających zgodę "Niebieskich" z Widzewem. Choreografia pojawiła się również na meczu zgodowym Radomiaka z Legią, skromną prezentację z wykorzystaniem pirotechniki pokazał Raków, ponadto Lech odpalił piro w sektorze gości na Widzewie.



Dopiero co zamknięty był sektor gości na stadionie Widzewa, po tym jak fani Śląska dokonali w nim zniszczeń. Teraz lechici byli sprawcami kolejnej demolki, za sprawą której sektor zamknięty będzie do końca sezonu. "Pracownicy Widzewa Łódź dokonali wszelkich starań, by mecz przebiegł bezpiecznie i bez zakłóceń, a przed rozpoczęciem spotkania odkryli ślady rozkręcenia furt w wejściach na tzw. przedpole, którym kibice gości są kierowani na swoje sektory. Dodatkowo Klub kontaktował się z przedstawicielami kibiców Lecha Poznań, którzy zażyczyli sobie otwarcia punktu cateringowego. Po wejściu pierwszych osób na sektor, fani przyjezdni zmienili zdanie, w związku z czym wyprowadzono obsługę cateringu, a sam kiosk został zamknięty. Niestety, w przerwie doszło do włamania, skradzionego towaru i sprzętu użyto do rzucania w kierunku kibiców gospodarzy, a ok. 80. minuty punkt gastronomiczny został podpalony" - informuje Widzew.



Kompletnie odleciał wojewoda dolnośląski, który najpierw zamknął sektor gości w Lubinie (Zagłębie wpuściło Pogoń na swoje sektory), a teraz to samo uczynił we Wrocławiu, przekonując, że wobec zaniechań Śląska, kibice gości bez większych problemów odpalają pirotechnikę (m.in. Legia i Lech).



Fani Lecha po wyjeździe do Sztokholmu, gdzie pokazali się z bardzo dobrej strony zarówno na trybunach, jak i na mieście przed meczem, będą mieli okazję kontynuować europejską przygodę, jadąc w kwietniu do Florencji.



Ekstraklasa:



Widzew Łódź - Lech Poznań (906)

Lechici w komplecie stawili się na wyjazdowym meczu z Widzewem, wspierani przez ŁKS (150), Cracovię (12) i KSZO (8). Na Widzewie niedawno udało się uruchomić ponownie sektor gości i już trzeba go zamknąć, po zniszczeniach, jakich dokonali przyjezdni. Lechici odpalili sporo pirotechniki. Widzew na meczu puścił z dymem flagę poznaniaków "Fanatycy", zdobytą kilkanaście miesięcy wcześniej. RTS zaprezentował spory transparent "Lech kur...o" oraz malowaną sektorówkę z postacią Frycza i hasłem (z serialu "Ślepnąć od świateł") - "Coś miałaś, ale już tego nie masz".



Radomiak Radom - Legia Warszawa (650)

Na meczu przyjaźni komplet 4,5 tys. kibiców, w tym ok. 650 fanów Legii. Część osób oglądała mecz zza ogrodzenia. Na trybunach typowo zgodowy doping. Debiut zaliczyły nowe zgodowe płótna "Legia i Radomiak" oraz "Radomiak i Legia". Pod koniec I połowy zaprezentowana została wspólna oprawa. Na płocie pojawiły się barwy obu klubów, na trybunie zapłonęły race i świece dymne w barwach Legii i Radomiaka, a całość uzupełniły chorągiewki w barwach.



Pogoń Szczecin - Korona Kielce (287)

Na daleki wyjazd do Szczecina Koroniarze pojechali w 287 osób. Bardzo dobrze oflagowali sektor gości, w którym machali również kilkoma flagami na kijach. Przyjezdni wspierani przez Naprzód Jędrzejów (20).



Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin (271)

Zagłębie do Białegostoku pojechało pociągiem, w bardzo przyzwoitej liczbie - 271 osób. Lubinianie z siedmioma flagami. Na trybunach 6,7 tys. kibiców.



Warta Poznań - Lechia Gdańsk (264)

Lechiści do Grodziska Wielkopolskiego przyjechali w 264 osoby, w tym Śląsk (5). Upamiętnili dwóch kibiców, którzy zginęli przed 10-laty, wracając z wyjazdu do Gliwic. W Grodzisku rozciągnęli sektorówkę "Nie skryje kurz nie rozwieje wiatr" oraz transparent "Tych pokoleń Lechii Gdańsk", a całość uzupełniło kilka odpalonych na górze rac.



Raków Częstochowa - Cracovia (150)

Gospodarze z wypełnionym młynem, w którym zaprezentowali flagowisko w barwach, niewielką sektorówkę oraz odpalili kilkanaście rac. Wywiesili transparent "Departament IV MSW nie wygrał z nim za życia. Departament IV tvn nie wygra z nim po śmierci!". Cracovia przyjechała w ok. 150 osób, z sześcioma flagami.



Miedź Legnica - Piast Gliwice (109)

Skromna frekwencja na meczu w Legnicy. Miedź obok trzech swoich flag wywiesiła płótno "Łapy precz od Jana Pawła II". Piast przyjechał w 109 osób, z czterema flagami.



Śląsk Wrocław - Stal Mielec (-)

Frekwencja we Wrocławiu bardzo słaba. Śląsk wywiesił transparent pod adresem wojewody dolnośląskiego, który do końca sezonu zamknął sektor gości ("Dzisiaj kłamstwem strzela do celu, nowy Ali Agca z tęczowego TVN-u"). Wywiesili też transparent "Łapy precz od Papieża JP II".



Górnik Zabrze - Wisła Płock (-)

Na piątkowym meczu pojawiło się 9 tys. fanów. Zabrzanie wywiesili transparent "Murem za Janem Pawłem II". Kibiców gości brak, z powodu zamkniętego sektora gości.



Niższe ligi:



Skra Częstochowa - Wisła Kraków (1500)

Wiślacy do Bełchatowa przyjechali w dobrej liczbie, ok. 1500 osób. Wywiesili trzy flagi i odpalili spore ilości pirotechniki.



GKS Katowice - Resovia Rzeszów (141)

Stal Stalowa Wola - Unia Tarnów (50)

Górnik Polkowice - Stomil Olsztyn (44)



Ruch Chorzów - ŁKS Łódź (-)

10 tysięcy fanów Ruchu pojawiło się w Gliwicach na meczu z ŁKS-em, a sprzedaż wszystkich biletów trwała bardzo krótko. Niestety spotkanie, jak wszystkie mecze Ruchu w Gliwicach, rozegrano bez udziału kibiców gości. Chorzowianie zaprezentowali kartoniadę "Widzew Ruch", mini sektorówki obu klubów oraz transparent "Setki twarzy na straży śląsko-łódzkiego sojuszu" i odpalili świece dymne.





Wyjazd tygodnia: 1500 kibiców Wisły Kraków w Bełchatowie

Oprawa tygodnia: brak



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



Radomiak Radom na meczu z Legią Warszawa:



















Widzew Łódź na meczu z Lechem Poznań:













Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:











Pogoń Szczecin na meczu z Koroną Kielce:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin:





Śląsk Wrocław na meczu ze Stalą Mielec:





Raków Częstochowa na meczu z Cracovią:





Cracovia na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Jagiellonia Białystok na meczu z Zagłębiem Lubin:





Zagłębie Lubin na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Miedź Legnica na meczu z Piastem Gliwice:





Piast Gliwice na wyjazdowym meczu z Miedzią Legnica:





Górnik Zabrze na meczu z Wisłą Płock:





Lechia Gdańsk na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań:





Ruch Chorzów na meczu z ŁKS-em Łódź:











Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu z Chrobrym Głogów:





Górnik Konin na meczu z Przemysławem Poznań:





Resovia na wyjazdowym meczu z GKS-em Katowice:





Wisła Kraków na wyjazdowym meczu ze Skrą Częstochowa (w Bełchatowie):