Zapowiedź meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza

Piątek, 17 marca 2023 r. 11:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po kilkutygodniowej przerwie koszykarze Legii wracają w niedzielę do hali na Bemowie, gdzie będą chcieli podtrzymać serię zwycięstw. Rywalem legionistów będzie drużyna, która w czwartkowy wieczór triumfowała w rozgrywkach Alpe Adria Cup - MKS Dąbrowa Górnicza.



Zespół z Zagłębia Dąbrowskiego, prowadzony przez Jacka Winnickiego, podczas turnieju Final Four w Wiedniu rozegrał dwa mecze, a w finale pokonał aktualnego mistrza Austrii 86-72. W półfinale zespół z Dąbrowy pewnie pokonał słowacki BC Komarno 96-70, a czterech graczy zdobyło w tym spotkaniu powyżej dziesięciu punktów - Bluiett 25, Drame 18, Blakes 16 i Chealey 15. W finale MKS zmierzył się z austriackim GGMT Wiedeń, wypracowując sobie przewagę dopiero w trzeciej kwarcie. W finałowym spotkaniu najlepiej dla MKS-u punktowali: Drame 17, Mokros 14, Krampelj 13, Radwański 12, Chealey 12 i Bluiett 11.



MKS przyjedzie więc do Warszawy pokrzepiony triumfem w rozgrywkach międzynarodowych, a także z nadzieją na walkę o miejsce w play-off. Cały czas ma szanse na awans do czołowej ósemki, szczególnie gdy wygra zaległe spotkanie - wówczas zrówna się punktami z dziewiątym Anwilem i wciąż będzie się liczyć w grze o play-offy.







W lidze MKS wygrał dotychczas tylko 9 z 21 rozegranych meczów. Ostatnio mieli serię czterech kolejnych porażek, którą przerwali dopiero w ostatnim rozegranym meczu, przed dwoma tygodniami z Sokołem Łańcut. Wygrana z beniaminkiem nie przyszła wcale łatwo, a do wygranej 103-102 potrzebna była dogrywka. W regulaminowym czasie dąbrowianie mieli dwa rzuty na wygraną, ale w obu przypadkach spudłowali, a w dogrywce to Sokół nie trafił decydującego rzutu, choć po meczu nie brakowało kontrowersji, czy Sanders nie był faulowany przez graczy z Dąbrowy.



W trakcie sezonu w zespole doszło do kilku roszad kadrowych. Drużyna MKS-u pozbyła się swojego najlepszego strzelca - Alonzo Verge'a Juniora, z którym nie brakowało problemów dyscyplinarnych. Nie pomogło odsuwanie od gry w pojedynczych meczach i ostatecznie w połowie stycznia zawodnik zdobywający średnio 18.8 pkt. i 3.4 as. rozwiązał kontrakt z klubem, by później trafić do greckiego Apollonu Patras.



Od samego początku sezonu jedną z ważniejszych postaci w zespole Jacka Winnickiego jest dynamiczny silny skrzydłowy ze Słowenii - Martin Krampelj (śr. 16.3 pkt., 6 zb. i 5.1 wymuszonych fauli), który przed dwoma laty występował w GTK Gliwice. W obecnym sezonie jego rola jest znacznie większa niż w GTK i jest jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji w całej lidze. Szybko, bo zaledwie po sześciu rozegranych meczach, MKS pożegnał się z estońskim podkoszowym, Matthiasem Tassem (śr. 11.2 pkt. i 6 zb.).



W Dąbrowie bardzo ciekawe ruchy zrobiono na pozycjach obwodowych, a za znalezienie graczy odpowiadał asystent Jacka Winnickiego - Michał Dukowicz. Zdecydowano się na zakontraktowanie na pozycję numer 1 Josepha Chealeya, który prezentuje bardzo równy poziom, notując średnio 16.2 pkt., 5.9 asysty, dobrze wymusza przewinienia i skutecznie egzekwuje rzuty wolne. Do klubu trafił również mierzący 198 cm i mogący grać na pozycjach 2-3 Trevon Bluiett, mający za sobą, oprócz występów w G-League, także grę w Besiktasie Stambuł (m.in. w Lidze Mistrzów) i Hamburg Towers (m.in. w EuroCupie). Bluiett gra ponad 32 min. w barwach MKS-u i notuje w tym czasie 15.3 pkt. na mecz, trafiając świetnie za 3 pkt. (45.7%).



W strefie podkoszowej zdecydowano się na wzmocnienia już w trakcie sezonu. Najpierw w drugiej połowie listopada zatrudniono na pozycję numer 5 Ousmane Drame. Zawodnik, który w minionym sezonie występował krótko w Zielonej Górze, dobrze wprowadził się do drużyny i oprócz sporej liczby zbiórek (7.5 na mecz) i bloków (1.1), dokłada 11.9 pkt. W połowie stycznia tego roku dołożono do rotacji jeszcze jednego gracza obwodowego - Gerrego Blakesa II, który w Europie występuje od 2016 roku. Ma na swoim koncie występy w Serie A, Bundeslidze czy francuskiej ekstraklasie, a także europejskich pucharach (Liga Mistrzów i EuroCup). W Dąbrowie Blakes notuje na razie 13.4 pkt., przy bardzo dobrej skuteczności z dystansu (43.9% za 3).



Oprócz wspomnianych zagranicznych zawodników, którzy stanowią o sile drużyny MKS-u, trener Winnicki ma do dyspozycji kilku bardzo dobrych Polaków - przede wszystkim doświadczonego skrzydłowego Jarosława Mokrosa (śr. 7 pkt. i 3.9 zb.), rzucającego Kacpra Radwańskiego i grającego na pozycjach 2-3 Marcina Piechowicza.



Legia w ostatnich dwóch wyjazdowych meczach, z Czarnymi Słupsk i Twardymi Piernikami Toruń, zaliczyła dwie wygrane i podopieczni Wojciecha Kamińskiego będą chcieli kontynuować dobrą serię. Tym bardziej, że parę kolejnych zwycięstw może przybliżyć nasz zespół do miejsc 4-5 po sezonie zasadniczym. W niedzielę po raz kolejny nie zobaczymy na parkiecie kontuzjowanego Geoffreya Groselle'a, który powinien być gotowy na kolejne spotkanie, ze Startem Lublin. Pod nieobecność Groselle'a, więcej minut na parkiecie spędzi zapewne Darek Wyka, a także coraz lepiej prezentujący się Aric Holman, który oprócz dobrej dyspozycji w obronie, wyróżnia się celnymi trójkami. Z kolegami z zespołu z każdym meczem coraz lepiej rozumie się Vinales, a i Billy Garrett ostatnio prezentował coraz lepszą dyspozycję rzutową.



W pierwszym meczu obu drużyn w obecnym sezonie MKS zwyciężył 93-76. Z kolei w minionym sezonie to "Zieloni Kanonierzy" wygrali oba spotkania z zespołem z Dąbrowy. Legioniści na własnym parkiecie wygrali trzykrotnie, a ostatni triumf MKS-u w stolicy miał miejsce przed czterema laty - w kwietniu 2019 roku.



Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:15. Bilety cały czas nabywać można na eBilet.pl, a w dniu meczu będzie również taka możliwość w kasach biletowych przy wejściu do hali. W przerwie głównej będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będą 4 tysiące złotych. W trakcie spotkania w hali prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na wózek inwalidzki dla naszego byłego zawodnika i trenera, członka Galerii Sław Koszykarskiej Legii - Adama Wielgosza. Transmisję spotkania można obejrzeć na platformie Emocje.TV.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 14-14

Liczba wygranych/porażek u siebie: 5-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 79,6 / 78,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 69,1%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Billy Garrett, Travis Leslie, Aric Holman/Janis Berzins, Dariusz Wyka.



Najwięcej punktów: Travis Leslie 256 (śr. 14,2), Geoffrey Groselle 211 (10,6), Billy Garrett 195 (16,3), Kyle Vinales 110 (18,3).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86), Czarni (w, 73:86), Twarde Pierniki Toruń (w, 84:88).



Ostatnie mecze obu drużyn:

18.11.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 93:76 Legia Warszawa

08.04.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 86:99 Legia Warszawa

11.12.2021 Legia Warszawa 81:78 MKS Dąbrowa Górnicza

19.12.2020 MKS Dąbrowa Górnicza 89:79 Legia Warszawa

05.09.2020 Legia Warszawa 93:70 MKS Dąbrowa Górnicza

29.02.2020 Legia Warszawa 90:83 MKS Dąbrowa Górnicza

03.11.2019 MKS Dąbrowa Górnicza 95:103 Legia Warszawa

14.04.2019 Legia Warszawa 75:77 MKS Dąbrowa Górnicza

30.12.2018 MKS Dąbrowa 74:80 Legia Warszawa

31.03.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 90:73 Legia Warszawa

17.12.2017 Legia Warszawa 77:81 MKS Dąbrowa Górnicza

19.02.2005 MMKS Dąbrowa Górnicza 82:52 Legia Warszawa (II liga)

30.10.2004 Legia Warszawa 76:67 MMKS Dąbrowa Górnicza (II liga)



MKS DĄBROWA GÓRNICZA

Liczba wygranych/porażek: 9-12

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 3-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,8 / 87,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,9%



Skład: Joseph Chealey, Wiktor Rajewicz (rozgrywający), Gerry Blakes II, Marcin Piechowicz, Kacper Radwański, Krystian Zawadzki, Kacper Dziedzic (rzucający), Martin Krampelj, Trevon Bluiett, Maciej Kucharek, Kacper Margiciok, Jarosław Mokros, Jakub Gdowik, Kacper Indyk (skrzydłowi), Ousmane Drame (środkowi)

trener: Jacek Winnicki, as. Michał Dukowicz



Przewidywana wyjściowa piątka: Joseph Chealey, Kacper Radwański, Trevon Bluiett, Jarosław Mokros, Ousmane Drame.



Najwięcej punktów: Martin Krampelj 343 (śr. 16,3), Trevon Bluiett 322 (15,3), Joseph Chealey 291 (16,2).



Ostatnie wyniki: GTK (d, 88:70), Trefl (w, 87:73), Arka (d, 86:91), Stal (w, 85:76), Zastal (w, 94:90), Sokół (w, 60:68), Śląsk (d, 96:103), Legia (d, 93:76), Anwil (d, 79:82), King (d, 76:79), Czarni (d, 95:94), Twarde Pierniki (d, 96:106), Spójnia (d, 100:85), Start (d, 92:91), Astoria (w, 78:80), GTK (w, 77:79), Trefl (d, 82:91), Arka (w, 84:74), Stal (d, 88:100), Zastal (d, 88:108), Sokół (d, 103:102).

Alpe Adria Cup: Oberwart Gunners (w, 74:71), KK Furnir (d, 87:77), BK Kvis Pardubice (d, 68:79), Oberwart Gunners (d, 89:74), KK Furnir (w, 62:69), BK Kvis Pardubice (w, 69:78), Ohma Mozzart Timisoara (d, 93:86), Ohma Mozzart Timisoara (w, 64:63), BC Komarno (w, 70:96), BC GGMT Wiedeń (w, 72:86).



Termin meczu: niedziela, 19 marca 2023 roku, g. 16:15

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 2000 miejsc

Ceny biletów: 10, 20, 30 i 40 zł (ulgowe) oraz 10, 30, 40 i 50 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV



