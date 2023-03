Gutkowski 6. w sztafecie mix w PŚ w Kairze

Na zakończenie pierwszych w tym sezonie zawodów Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym, zawodnik Legii Warszawa, Łukasz Gutkowski wystartował w parze z Ewą Pydyszewską w sztafecie MIX. Polacy zajęli miejsce szóste wśród 14. rywalizujących, dwuosobowych sztafet mieszanych. W szermierce Pydyszewska i Gutkowski zdobyli 200 punktów, co było dziewiątym wynikiem. Lepiej poszło im w jeździe konnej, gdzie byli jedną z trzech załóg, która zdobyła maksymalną liczbę punktów. Po słabszym wyniku w pływaniu (2x100 metrów w czasie 2:07.38 min.), po trzech konkurencjach zajmowali miejsce szóste ze stratą 39 sekund do strefy medalowej. Łukasz Gutkowski, biegnący na drugiej zmianie w polskiej sztafecie, przekroczył linię mety za Myles'em Pillage (Wielka Brytania), na miejscu 6.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.