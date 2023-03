Rusza wymiana nawierzchni na kortach Legii

W najbliższy poniedziałek, 20 marca rozpocznie się wymiana nawierzchni na kortach Legii przy ulicy Myśliwieckiej. Wymieniona, na nawierzchnię twardą, zostanie podłoże kortu głównego oraz czterech kortów bocznych. Władze klubu zdecydowały się na nawierzchnię marki Laykold, stosowaną na największych turniejach WTA i ATP na świecie. W przygotowaniu kortów pomogą partnerzy klubu - firmy Ar-Mel i Tamex. Prace na korcie centralnym zakończone zostaną w połowie czerwca, zaś cztery korty boczne będą wyłączone z użytku do połowy lipca. Na czas remontu Legia będzie dysponowała czterema kortami. Już na nowej nawierzchni, zorganizowany zostanie w dniach 24-31 lipca turniej WTA BNP Paribas Poland Open 2023 z udziałem m.in. Igi Świątek.

