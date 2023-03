Wyniki Berkiety w Tunezji

Tenisista Legii, Tomasz Berkieta otrzymał powołanie na akcję szkoleniową kadry narodowej U18-23 w Tunezji, chociaż ma obecnie 16 lat. Przy okazji nasz zawodnik wystartował w turnieju ITF M15 "Magic Hotels Tours" w Monastyrze, w którym dotarł do ćwierćfinału. W walce o półfinał z Włochem, Simone Roncallim, legionista kreczował w drugim secie. Wyniki Berkiety w ITF M15 w Monastyrze: I runda: Tomasz Berkieta - Hady Habib (Liban) 6-3, 6-4 1/8 finału: Tomasz Berkieta - Pablo Trochu (Francja) 6-2, 7-6(3) 1/4 finału: Tomasz Berkieta - Simone Roncalli (Włochy) 6-7(6), 0-1

