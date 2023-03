Powołania na mecze z Czechami i Albanią. Bez legionistów

Selekcjoner reprezentacji Polski, Fernando Santos ogłosił listę zawodników powołanych na marcowe mecze eliminacyjne do Euro 2024. W kadrze nie znalazł się żaden z piłkarzy Legii Warszawa. Zgrupowanie reprezentacji rozpocznie się 20 marca. Kadra przez kilka dni trenować będzie na boiskach Legii Warszawa przy Łazienkowskiej, a w czwartek wyleci do Pragi. 24 marca o godz. 20:45 rozegrany zostanie wyjazdowy mecz z Czechami, natomiast 27 marca o godz. 20:45 spotkanie z Albanią na Stadionie Narodowym. Kadra: Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Matty Cash, Paweł Dawidowicz, Robert Gumny, Michał Karbownik, Jakub Kiwior, Kamil Piątkowski Pomocnicy: Krystian Bielik, Kacper Kozłowski, Ben Lederman, Karol Linetty, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Michał Skóraś, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński Napastnicy: Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Literat - 15 minut temu, *.167.2 Bez reprezentantów kraju,

To jest obraz Legii w raju.

Taki klub nam zafundował

Ten co wszystko rozmontował.

O kim mowa ? Wszyscy wiecie.

To najgorszy prezes w świecie.

Nas kibiców jedna wola,

Niech się skończy ta niewola,

Odejdź, zostaw nasz klub Wielki

My wygramy ! Jesteś cienki.











odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 A Mu(ł)ci ?? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.