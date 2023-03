Konkurs: Wygraj bilet na mecz z Rakowem! [WYNIKI]

UWAGA! Konkurs odbywa się na wyłącznie stronie, a nie w social-mediach. Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ. MECZE DO WYTYPOWANIA W przypadku koszykówki należy wytypować zwycięzcę + liczbę punktów które zdobędzie Legia. Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa np. 1-1 III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa np. 1-2 Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice np. 4-0 Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza [zwycięzca + liczba punktów zdobytych przez Legię] np. Legia, 90 punktów Punktacja za każdy mecz: - 1 pkt. za poprawne wytypowanie zwycięzcy - 1 pkt. za poprawne wytypowanie dokładnego wyniku / liczby punktów Legii w koszykówce Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 8. O wygranej decydują kolejno: 1. liczba zdobytych punktów 2. w przypadku równej liczby punktów dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy) Nagrody: 1. miejsce - 2 bilety 2. miejsce - 1 bilet 3. miejsce - 1 bilet 4. miejsce - 1 bilet Koniec przyjmowania zgłoszeń w piątek o godz. 20:30.

Weekendowe typowanie wyników drużyn Legii! Do wygrania 5 biletów na mecz Legia Warszawa - Raków Częstochowa, który odbędzie się 1 kwietnia na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Co trzeba zrobić? Prawidłowo wytypować wyniki piłkarzy, futsalistów i koszykarzy. Szczegóły poniżej.

Kamil - 17.03.2023 / 20:06, *.tpnet.pl Radomiak/Legia 1:2

Lechia Tomaszów Maz. / LegiaII 1:3

Legia Futsal / Reddevils 3:2

Legia kosz / Dąbrowa Górnicza wygra Legia 97pkt odpowiedz

ZAWIErCIOK - 17.03.2023 / 19:51, *.. 0:2

2:1

4:2

Legia,79 odpowiedz

Stan(L)ey_Wuwua - 17.03.2023 / 19:37, *.centertel.pl Radomiak - Legia 1:2

Lechia Tomaszów Maz. - Legia II 1:1

Legia Futsal - Red Devils 3:3

Legia Kosz - Dąbrowa Górnicza (wygra Legia, 91 pkt.) odpowiedz

Mjasiewski - 17.03.2023 / 19:32, *.centertel.pl Radomiak - Legia 0:2

Lechia - Legia II 1:3

Legia - Red Devils 4:2

Legia 74 odpowiedz

Marcinek - 17.03.2023 / 19:32, *.idealan.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 0-2

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 1-1

Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 4-1

Koszykówka: Legia, 86 punktów

odpowiedz

Piana - 17.03.2023 / 19:24, *.plus.pl Radomiak - Legia 0:3

Lechia : Legia 1:1

Legia : Red Devils 5:1

Legia 82 odpowiedz

Pep - 17.03.2023 / 19:11, *.centertel.pl Radomiak - Legia 0:2

Lechia - Legia II 2:2

Legia - Red Devils 5:2

Legia 71 odpowiedz

Ice - 17.03.2023 / 19:08, *.orange.pl Ekstraklasa: Radomiak - Legia 0:2,

III liga: Lechia Tomaszów Maz. - Legia II 2:2

Futsal: Legia - Red Devils 2:1

Koszykówka: Legia 89 pkt odpowiedz

Justin - 17.03.2023 / 19:02, *.orange.pl Radomiak - Legia 1:2

Lechia-Legia II 2:1

Legia-Chojnice 4:2

Legia, 88pk odpowiedz

Mariusz - 17.03.2023 / 18:59, *.t-mobile.pl Legia 3:2Radomiak odpowiedz

PŁATEK - 17.03.2023 / 18:57, *.orange.pl Radomiak-Legia 0-1

Lechia-Legia II 1-1

Legia-Chojnice 3-1

Legia, 91pk odpowiedz

Pirullo - 17.03.2023 / 18:53, *.t-mobile.pl Radomiak - Legia 0:2

Lechia Tomaszów Maz - Legia II 1:3

Legia -Red Debila 3:1

Koszykówka: Legia - 81 pkt odpowiedz

martinez-4ever - 17.03.2023 / 18:33, *.chello.pl Ekstraklasa: Radomiak - Legia 0:1,

III liga: Lechia Tomaszów Maz. - Legia II 2:1,

Futsal: Legia - Red Devils 3:2,

Koszykówka: Legia, 86 pkt. odpowiedz

Danielek3d3 - 17.03.2023 / 18:24, *.t-mobile.pl Radomiak vs Legia 0:4

Lechia Tomaszów vs legia II 1:1

Legia vs Red Devils 4:2

Legia 86 pkt odpowiedz

rafałek - 17.03.2023 / 18:13, *.plus.pl Radomiak vs Legia 2:2

Lechia Tomaszów vs legia II 1:3

Legia vs Red Devils 3:2

Legia 86 pkt.

odpowiedz

Łukasz Walenda - 17.03.2023 / 18:08, *.vectranet.pl Radomiak-Legia 1-2

Lechia-Legia II 1-3

Legia-Red Devils 5-2

Legia-Dąbrowa ( zwycięstwo Legii i 82 pkt lub powyżej) odpowiedz

M.K. - 17.03.2023 / 18:04, *.play-internet.pl 1. Radomiak-Legia 0-1, 2. Lechia-Legia 1-1, 3.Legia-Chojnice 2-4, 4. Legia 79 pkt. odpowiedz

Paweł - 17.03.2023 / 17:52, *.tpnet.pl Radomiak-Legia 1-0

Lechia-Legia II 1-3

Legia-Red Devils 4-2

Legia-Dąbrowa , Legia 77 odpowiedz

FLOTA - 17.03.2023 / 17:49, *.plus.pl Radomiak - Legia 1:3

Legia - Lechia 3:1

Legia - Red Devils 2:1

Legia 73pkt odpowiedz

Matematyk - 17.03.2023 / 17:33, *.t-mobile.pl Radomiak - Legia 1:1

Legia - Lechia 3:1

Legia - Red Devils 2:1

Legia 89pkt odpowiedz

MF - 17.03.2023 / 17:30, *.186.114 Radomiak Legia 1:2

Lechia Legia 2:1

Legia Devils 3:2

Dąbrowa, 82pkt odpowiedz

Robson - 17.03.2023 / 17:13, *.19.128 Radomiak Radom - Legia Warszawa 0-3

Lechia T.M. - Legia II Warszawa 1-1

Legia Warszawa - R.D. Chojnice 3:2

Legia, 78pkt. odpowiedz

PanRAD - 17.03.2023 / 17:09, *.play-internet.pl 1. Radomiak-Legia 0:0

2. Lechia-Legia 1:0

3. Legia-Red Devils 6:3

4. Legia-MKS - Legia, 74 odpowiedz

Rondel - 17.03.2023 / 17:08, *.centertel.pl Ekstraklasa Radomiak- Legia 1-3

III Liga Lechia-Legia 2-2

Futsal Legia- Red Devils 3-2

KOSZ Legia-MKS zwycięzca Legia 86pkt.

odpowiedz

orzen - 17.03.2023 / 17:00, *.play-internet.pl Radomiak-Legia 1:3

2:0

4:2

Legia-98 odpowiedz

P. - 17.03.2023 / 16:59, *.t-mobile.pl Radomiak-Legia 1:2

Lechia - Legia 3:1

Legia - Red Devils 3:3

Legia - Mks , Legia 88 odpowiedz

Kamil - 17.03.2023 / 16:52, *.ntelekom.pl Radomiak-Legia 1:3

Lechia - Legia 0-2

Legia - Red Devils 3:2

Legia - Mks , Legia 84 odpowiedz

GRABAR 77 - 17.03.2023 / 16:45, *.icpnet.pl Radomiak-Legia 0:2

Lechia - Legia 1-1

Legia - Red Devils 4:2

Legia - Mks , Legia 82 odpowiedz

Beti - 17.03.2023 / 16:40, *.tpnet.pl Radomiak-Legia 0:2

Lechia-Legia 1:2

Legia-Red Devils 2:2

Legia-MKS Legia-86 odpowiedz

Marcelo - 17.03.2023 / 16:37, *.tpnet.pl Radomiak-Legia 1:2

Lechia-Legia 1:1

Legia-Chojnice 1:3

Legia-MKS. Legia 78 odpowiedz

Łuki - 17.03.2023 / 16:32, *.tpnet.pl Radomiak-Legia 0:2

Lechia-Legia 1:1

Legia-Red Devils 1:3

Legia-MKS, Legia-84 odpowiedz

(L) STG - 17.03.2023 / 16:23, *.chello.pl Radomiak-Legia 1:2

Lechia Tomaszów Maz-Legia2 1:2

Legia Futsal-Red Devils Chojnice 3:2

Legia Kosz-MKS Dąbrowa Górnicza 82:70 odpowiedz

Macias - 17.03.2023 / 16:15, *.telkab.pl Radomiak Radom - Legia Warszawa 1:3

Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 2:1

Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 3:4

Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza - MKS , 87 odpowiedz

Ewe N - 17.03.2023 / 16:05, *.chello.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 1:2

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa: 2:3

Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice: 3:1

Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza, wygra Legia - 83 odpowiedz

Woytek1983 - 17.03.2023 / 15:58, *.plus.pl Radomiak-Legia 2-3

Lechia Tomaszów Mazowiecki-Legia ll 2:2

Legia Futsal-Red Debila Chojnice 5-3

Legia Kos-MKS Dąbrowa Górnicza Legia 83 odpowiedz

Wuja - 17.03.2023 / 15:50, *.warszawa.pl Radomiak-Legia 0-1

Lechia Tomaszów Mazowiecki-Legia ll 1:1

Legia Futsal-Red Debila Chojnice 3-2

Legia Kos-MKS Dąbrowa Górnicza Legia 81 odpowiedz

Palara - 17.03.2023 / 16:14, *.vectranet.pl @Wuja: odpowiedz

gryzon1991 - 17.03.2023 / 15:47, *.t-mobile.pl Radomiak-Legia 1:3

Lechia Tomaszów Mazowiecki-Legia ll 1:1

Legia Futsal-Red Debila Chojnice 3-4

Legia Kos-MKS Dąbrowa Górnicza Legia 73 odpowiedz

Adam O - 17.03.2023 / 15:44, *.chello.pl Radomiak Radom - Legia Warszawa 1-2





Lechia T. Mazowiecki - Legia II Warszawa 1-2



Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 4:1





Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza 84:76

Legia-84 pkt odpowiedz

Bzyk... - 17.03.2023 / 15:35, *.t-mobile.pl Radomiak-Legia 1:3

Lechia T.M-Legia || 1:2

Legia Futsal-Red Devils Chojnice 3:2

Legia kosz wygra 79pkt.... odpowiedz

yeahh - 17.03.2023 / 15:33, *.protonet.pl Radomiak-Legia 2-2

Lechia-Legia 0-0

Legia-Red Devils 2-4

Legia-MKS Dąbrowa, MKS 73 pkt odpowiedz

Mateusz - 17.03.2023 / 15:24, *.t-mobile.pl Radomiak 0-2 Legia

Lechia Tomaszów mazowiecki 0-1 Legia

Legia futsal -red devils Chojnice 3-1

Legia kosz -Mks Dąbrowa Górnicza Legia 80 odpowiedz

Uki - 17.03.2023 / 15:11, *.chello.pl Radomiak-Legia 1:2

Lechia Tomaszów Mazowiecki-Legia ll 1:1

Legia Futsal-Red Debila Chojnice 4-3

Legia Kosz-MKS Dąbrowa Górnicza Legia 81 odpowiedz

Jawor 2000 - 17.03.2023 / 15:09, *.t-mobile.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa

0-3



III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa

1-1



Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice

np. 3:4



Koszykówka. Legia wygra 85 pkt odpowiedz

Johny26 - 17.03.2023 / 15:05, *.t-mobile.pl Radomiak-Legia 1:5

Lechia Tomaszów Mazowiecki-Legia ll 2:1

Legia Futsal-Red Debila Chojnice 4-4

Legia Kos-MKS Dąbrowa Górnicza MKS 80 odpowiedz

Czacha - 17.03.2023 / 14:57, *.vectranet.pl Radomiak-Legia 1:3

Lechia Tomaszów Mazowiecki-Legia ll 0:2

Legia Futsal-Red Debila Chojnice 3-2

Legia Kos-MKS Dąbrowa Górnicza Legia 80 odpowiedz

Artur - 17.03.2023 / 14:54, *.t-mobile.pl Radomiak-Legia 0*1,Lechia-Legia ll 1*1,Legia-Red Devils 5*2,Legia-MKS Dąbrowa (L)egia 82 pkt. odpowiedz

Kamil - 17.03.2023 / 14:44, *.vectranet.pl Legia Warszawa 2:0 Radomiak Radom

Legia II 1:1 Lechia Tomaszów Mazowiecki

Legia Futsal 2:3 Red Devils Chojnice

Legia Kosz - MKS Dąbrowa Górnicza, Legia 85

odpowiedz

Andrzej - 17.03.2023 / 14:39, *.play-internet.pl Radomiak Radom-Legia Warszawa 0:1

Lechia Tomaszów mazowiecki- Legia II O:2

Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 3:2

Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza

Legia 83 odpowiedz

Karol - 17.03.2023 / 14:38, *.t-mobile.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 1:2

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 2:2

Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice

np. 3:3

Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza Legia 82 odpowiedz

Szosa - 17.03.2023 / 14:37, *.aster.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 0:2

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 0:0

Futsal:Legia-Red Devils 1-3

Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza Legia 73 odpowiedz

Czaro - 17.03.2023 / 14:33, *.ynet.pl Ekstraklasa:Radomiak-Legia 0-2

III liga:Lechia-Legia 1-3

Futsal:Legia-Red Devils 3-1

Koszykówka:Legia-MKS Dąbrowa,Legia 89 pkt odpowiedz

rafał - 17.03.2023 / 14:33, *.tpnet.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 1:1

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 2:1

Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 4:2

Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza Legia 74 odpowiedz

Czarek - 17.03.2023 / 14:29, *.plus.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 0:1

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 1:1

Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice

np. 6:3

Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza Legia 88 odpowiedz

itakniewygram - 17.03.2023 / 14:28, *.protonet.pl Ekstraklasa:Radomiak-Legia 2-1

III liga:Lechia-Legia 1-3

Futsal:Legia-Red Devils 2-3

Koszykówka:Legia-MKS Dąbrowa,Legia 81 pkt odpowiedz

ML1986 - 17.03.2023 / 14:27, *.warszawa.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 0-3

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 2-2

Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 3:1

Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza Legia 88 odpowiedz

Wengi - 17.03.2023 / 14:26, *.centertel.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom- Legia Warszawa 2-3

III liga: Lechia Tomaszów Maz.-Legia II Warszawa 1:1

Futsal: Legia Warszawa-Red Devils Chojnice 1:4

Koszykówka: Legia Warszawa-MKS Dąbrowa Górnicza, Legia 84pkt odpowiedz

Daniel - 17.03.2023 / 14:26, *.plus.pl 0:2

1:3

6:1

Legia 85 odpowiedz

Rafał B - 17.03.2023 / 14:24, *.80.28 Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 1-2

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 1-0

Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 4:2

Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza Legia 77 odpowiedz

marton - 17.03.2023 / 14:22, *.168.18 Ekstraklasa: Radomiak Radom- Legia Warszawa 1-2

III liga: lechia Tomaszów Maz.-Legia II Warszawa 1-2

Futsal: Legia Warszawa-red devils chojnice 2-0

Koszykówka: Legia Warszawa-MKS Dąbrowa Górnicza, Legia 76pkt odpowiedz

Maniek Bielany - 17.03.2023 / 14:22, *.centertel.pl Radomiak - Legia 1:2

Lechia Tomaszów - Legia II 2:2

FUTSAL Legia - Red devils 4:1

Koszykowka - Legia 70 pkt

odpowiedz

Dziki dzik - 17.03.2023 / 14:22, *.centertel.pl Radomiak 1-3 Legia

3 liga 0-1

Futsal 6-1

kosz Legia 87



odpowiedz

Tomek - 17.03.2023 / 14:21, *.tpnet.pl Radomiak - Legia 2:3

Lechia Tomaszów - Legia 1:3

Legia - Red Devils 2:4

Legia - MKS - wygra Legia , zdobędzie 92 pkt odpowiedz

Tarchomin - 17.03.2023 / 14:18, *.jmdi.pl 0:3

0:2

5:3

Legia 96 odpowiedz

Adass_1916 - 17.03.2023 / 14:15, *.centertel.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom- Legia Warszawa 1-3

III liga: lechia Tomaszów Maz.-Legia II Warszawa 1-2

Futsal: Legia Warszawa-red devils chojnice 3-1

Koszykówka: Legia Warszawa-MKS Dąbrowa Górnicza, Legia 75pkt odpowiedz

Krzysztof - 17.03.2023 / 14:11, *.vectranet.pl 1:1

0:2

2:0

Legia 77

odpowiedz

Markiel - 17.03.2023 / 14:07, *.centertel.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 1:4

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 1:3

Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 2:1

Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza Legia, 69 pkt odpowiedz

Heh - 17.03.2023 / 14:03, *.geckonet.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 0-2

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 3-0

Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 4-02

Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza - Legia, 89 punktów odpowiedz

Bartoszyce - 17.03.2023 / 14:02, *.bartsat.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 1:2

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 2:0

Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 4:1

Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza Legia +87 odpowiedz

MP1916 - 17.03.2023 / 14:01, *.35.130 0:2

1:2

3:2

Legia, 82 punkty

odpowiedz

vfto - 17.03.2023 / 13:55, *.chello.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa (0-2)

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa (0-2)

Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice (4-3)

Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza (MKS Dąbrowa Górnicza, 88) odpowiedz

Bugi - 17.03.2023 / 13:49, *.com.pl Radomiak-Legia 1:2

Lechia-Legia II 1:1

Legia-Chojnice 2:3

Legia-MKS - Legia wygra, Legia 86pkt. odpowiedz

DB7 - 17.03.2023 / 13:48, *.waw.pl 0:2

1:2

3:2

Legia, 87 odpowiedz

legos3000 - 17.03.2023 / 13:48, *.vectranet.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 0 - 1

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa: 0:1

Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice: 2:2

Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza, Legia - 86 odpowiedz

C - 17.03.2023 / 13:47, *.60.210 Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 1:2

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa: 1:2

Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice: 3:2

Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza, wygra Legia - 72 odpowiedz

L - 17.03.2023 / 13:43, *.chello.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 1 - 1

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa: 1:1

Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice: 1:2

Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza, wygra Legia - 79



odpowiedz

Mario78 - 17.03.2023 / 13:42, *.centertel.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 1:2

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 1:2

Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 4:1

Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza. Legia, 88 punktów odpowiedz

Howk - 17.03.2023 / 13:36, *.. Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 0:2

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa: 1:1

Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice: 2:2

Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza, wygra Legia - 74 odpowiedz

Ja jaja - 17.03.2023 / 13:35, *.aster.pl Radomiak-Legia 1:3

Lechia-Legia II 1:2

Legia-Chojnice 4:1

Legia-MKS - Legia wygra, Legia rzuci 83pkt. odpowiedz

TomekM - 17.03.2023 / 13:34, *.centertel.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 1:2

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa: 1:2

Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice: 3:2

Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza, wygra Legia - 89 odpowiedz

Kibic L - 17.03.2023 / 13:21, *.t-mobile.pl Radomiak-Legia 1:1

Lechia-Legia II 2:1

Legia-Chojnice 1:4

Legia-MKS - MKS wygra, Legia rzuci 73 pkt. odpowiedz

TomTom - 17.03.2023 / 13:21, *.tpnet.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 0-1



III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 0-0



Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 3-1



Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza, wygra Legia - 83 odpowiedz

Jan P - 17.03.2023 / 13:19, *.com.pl Radomiak Radom - Legia Warszawa 0-1



Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 2-3



Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 6-3



Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza, wygra Legia, 83







odpowiedz

Maciek - 17.03.2023 / 13:16, *.play-internet.pl Radomiak-Legia 1:2

Lechia-Legia II 1:1

Legia-Chojnice 2:5

Legia-MKS - LEGIA 78 odpowiedz

KarL - 17.03.2023 / 13:15, *.com.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 2-2



III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 1-1



Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 3-2



Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza, wygra Legia, 89 odpowiedz

Lol - 17.03.2023 / 13:14, *.com.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 1-2



III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 1-2



Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 4-2



Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza, wygra Legia, 86 odpowiedz

oLaf - 17.03.2023 / 13:12, *.vectranet.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 0-1



III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 1-2



Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 5-2



Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza, wygra Legia, 86 odpowiedz

L - 17.03.2023 / 13:09, *.play-internet.pl Radomiak-Legia 1:1

Lechia-Legia II 1:1

Legia-Chojnice 1:3

Legia-MKS - Legia 81 odpowiedz

zakowski76 - 17.03.2023 / 13:07, *.floraland.pl Radomiak Radom - Legia Warszawa 1:3

Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 1:4

Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 5:2

Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza, wygra Legia, 86



odpowiedz

aro1977 - 17.03.2023 / 13:05, *.chello.pl 0-3

2:2

2:2

Legia-99 odpowiedz

Artur brd - 17.03.2023 / 12:59, *.centertel.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 0-2



III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 1-3



Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 4-2



Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza, wygra Legia, 87 odpowiedz

legionista_eop - 17.03.2023 / 12:52, *.plus.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 0-2



III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 0-2



Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 3-1



Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza, wygra Legia, 83 punkty odpowiedz

Ornitolog - 17.03.2023 / 12:51, *.101.51 Radomiak-Legia 1:4

Lechia-Legia II 1:1

Legia-Chojnice 2:4

Legia-MKS - LEGIA 76 odpowiedz

mrkll - 17.03.2023 / 12:39, *.chello.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 0-3



III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 1-2



Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 2-0



Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza, wygra Legia, 88 punktów

odpowiedz

Daro32 - 17.03.2023 / 12:39, *.centertel.pl Radomiak Legia 1-3

Lechia Legia 2-2

Legia Red Devils 3-1

Legia, 76 punktów odpowiedz

Mrmrovek - 17.03.2023 / 12:36, *.t-mobile.pl Radomiak-Legia 1:2

Lechia-Legia II 1:1

Legia-Chojnice 5:4

Legia-MKS (LEGIA 79

odpowiedz

Szczupak - 17.03.2023 / 12:34, *.com.pl Radomiak Legia 1:3

Lechia Legia 1:1

Legia Red Devils 4:2

Legia Dąbrowa, Dąbrowa 79 odpowiedz

OlekLegia - 17.03.2023 / 12:29, *.telnaptelecom.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 0:1



III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 1:1



Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 3:2



Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza Legia 77



odpowiedz

Bartosz - 17.03.2023 / 12:28, *.play-internet.pl Radomiak Legia 1:1

Lechia Legia 1:2

Legia Red Devils 3:3

Legia Dąbrowa, Legia 85 odpowiedz

Bartisz - 17.03.2023 / 12:27, *.play-internet.pl Radomiak Legia 1:1

Lechia Legia 1:2

Legia Red Devils 3:3

Legia Dąbrowa Legia 84 odpowiedz

Bartek - 17.03.2023 / 12:24, *.edu.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 0:2



III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 1:3



Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 4:2



Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza Legia 78 odpowiedz

1916 - 17.03.2023 / 12:23, *.autocom.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa. 1-2



III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa

np. 0-2



Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 3:1



Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza MKS, 87 punktów

odpowiedz

Zgred - 17.03.2023 / 12:20, *.net.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 1-1



III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 1-2



Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 2-4



Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza - Legia, 89 punktów odpowiedz

Mateuszdu - 17.03.2023 / 12:18, *.tpnet.pl Radomiak-Legia 1:2

Lechia Tomaszów Mazowiecki-Legia II Warszawa 1:3

Legia- Red Devils Chojnice 4:2

Legia-MKS Dąbrowa Górnicza - Legia,83 punkty odpowiedz

dm - 17.03.2023 / 12:05, *.com.pl -Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 1-2



III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 2-2



Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 2-1



Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza - Legia, 84 punktów odpowiedz

xarem7 - 17.03.2023 / 12:00, *.merinet.pl Ekstraklasa: Radomiak Radom - Legia Warszawa 1-2



III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 2-2



Futsal: Legia Warszawa - Red Devils Chojnice 2-1



Koszykówka: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza - Legia, 84 punktów odpowiedz

