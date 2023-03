Bartnik 11. na ME w Kpn

W stolicy Estonii zakończyły się seniorskie mistrzostwa Europy w strzelectwie sportowym. Zawodnik Legii Warszawa, Tomasz Bartnik najbliżej finałowej ósemki był w konkurencji karabinu pneumatycznego - do awansu zabrakło legioniście zaledwie 0.3 pkt. Nasz zawodnik uzyskał 628.7 pkt., podczas gdy 629.0 zapewniało finał. W poszczególnych strzelaniach legionista uzyskał kolejno: 103.5, 105.5, 105.5, 105.1, 104.8 i 104.3 pkt. W strzelaniu drużyn mieszanych w karabinie pneumatycznym, Tomasz Bartnik wraz z Anetą Stankiewicz zajęli 13. miejsce z wynikiem 636.7 pkt. (313.8 pkt. ustrzeliła Aneta, 312.9 pkt. Tomek).

