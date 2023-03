U-21: Powołanie dla Kobylaka

Tylko wypożyczony z Legii Warszawa do Radomiaka Gabriel Kobylak otrzymał powołanie do reprezentacji U-21 na towarzyskie mecze z Austrią i Albanią. Poza nim w kadrze nie znalazł się żaden z zawodników stołecznego zespołu. Kadra: Michał Rakoczy (Cracovia), Jan Biegański (GKS Tychy), Szymon Włodarczyk (Górnik Zabrze), Filip Marchwiński (Lech Poznań), Filip Szymczak (Lech Poznań), Jan Kałuziński (Lechia Gdańsk), Mateusz Musiałowski (Liverpool FC, Anglia), Maksymilian Pingot (Odra Opole), Ariel Mosór (Piast Gliwice), Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice), Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin), Marcel Wędrychowski (Pogoń Szczecin), Gabriel Kobylak (Radomiak Radom), Aleksander Buksa (Royal Standard de Liège, Belgia), Tomasz Wójtowicz (Ruch Chorzów), Krystian Palacz (Sandecja Nowy Sącz), Bartosz Baranowicz (Skra Częstochowa), Łukasz Bejger (Śląsk Wrocław), Patryk Peda (SPAL, Włochy), Krzysztof Bąkowski (Stal Rzeszów), Kajetan Szmyt (Warta Poznań), Jakub Szymański (Wisła Płock), Kacper Bieszczad (Zagłębie Lubin), Bartłomiej Kłudka (Zagłębie Lubin)

