Młodzież: mecze środowe i czwartkowe

Piątek, 17 marca 2023 r. 13:09 Raffi, źródło: Legionisci.com

Legia U16 (rocznik 2007 i mł.) zainaugurowała rundę ligową zwycięstwem 11-2 nad STF Champion Warszawa. Słabiej poszło za to zespołowi U17, który w zaległym meczu z Jagiellonia Białystok, po niezbyt udanej pierwszej połowie (0-2), po przerwie zdołał zdobyć jedynie gola kontaktowego i przegrał 1-2. W tabeli CLJ U17 (gr. 1) Legia nadal prowadzi, z 6 p. przewagi nad Jagiellonią.



CLJ U17: Jagiellonia Białystok (06 i mł.) 2-1 (2-0) Legia Warszawa U17

Gole

1-0 24 min. Patryk Drygiel

2-0 45 min. Maksymilian Cholewa

2-1 53 min. Błażej Rusiłowicz (gol samobójczy)



Legia: Hubert Nowak - Jakub Jendryka (60' Jakub Grzejszczak), Kacper Potulski [07], Rafał Boczoń (47' Bartosz Dembek), Oliwier Olewiński - Maciej Saletra (Kpt), Kacper Bogusiewicz, Jakub Żewłakow (55' Maksim Kalimullin, 87' Mateusz Konopka) - Mateusz Szczepaniak [07](60' Jakub Zbróg [07]), Tomasz Rojkowski (75' Stevin Kerge), Cyprian Pchełka. Rezerwa: Michał Bobier [07](br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko.



Ekstraliga U16: Legia Warszawa 07 11-2 (6-1) STF Champion Warszawa 07

Gole:

1-0 12 min. Jakub Zbróg b.a.

2-0 17 min. Alex Cetnar (as. Jakub Zbróg)

3-0 19 min. Dawid Nos (as. Pascal Mozie)

4-0 27 min. Aleksander Iwańczyk b.a.

5-0 37 min. Dawid Nos (as. Aleksander Iwańczyk)

6-0 42 min. Alex Cetnar (dob. strzału Franciszka Polloka z wolnego w poprzeczkę)

6-1 45 min. Stanisław Rochalski b.a.

7-1 49 min. Dawid Foks (as. Radosław Czerwiec)

8-1 65 min. Adrian Gilant (dob. strz. Maxa Pawłowskiego)

8-2 75 min. Stanisław Rochalski

9-2 77 min. Adrian Gilant (as. Konrad Kraska)

1-2 85 min. Adrian Gilant (as. Alex Cetnar)

11-2 87 min. Pascal Mozie b.a. (po własnym przechwycie)



Strzały (celne)[25-90']: Legia 25 (15) - Champion 7 (4)



Legia: Michał Bobier - Konrad Kraska Ż, Antoni Wasiak-Libiszowski Ż, Franciszek Pollok, Radosław Czerwiec - Jan Leszczyński (46' Dawid Foks), Pascal Mozie [08], Aleksander Iwańczyk (46' Adrian Gilant) - Jakub Zbróg (46' Max Pawłowski), Dawid Nos, Alex Cetnar. Rezerwa: Konrad Kassyanowicz [br]

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor