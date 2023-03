Drobny uraz Jędrzejczyka

Piątek, 17 marca 2023 r. 23:16 Woytek, źródło: Legionisci.com

W kadrze meczowej na mecz z Radomiakiem Radom niespodziewanie zabrakło Artura Jędrzejczyka. Okazało się, że zawodnik miał mały uraz i sztab podjął decyzję o nie zabieraniu go na piątkowy mecz.



- Artur rozgrywa fantastyczny sezon, jest bardzo ważnym ogniwem zespołu. Ostatnio miał małe problemy zdrowotne i nie był dziś w stu procentach gotowy do gry, więc wspólnie podjęliśmy decyzję że nie zagra. Wierzymy w Rafała Augustyniaka, więc Arturowi daliśmyodpocząć na kilka dni. Wróci szybko skoncentrowany i przygotuje się jak najlepiej do ważnego spotkania, które czeka nas już niebawem - powiedział po meczu Kosta Runjaić.