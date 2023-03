Slisz: Mogliśmy strzelić dużo więcej

Sobota, 18 marca 2023 r. 01:38 Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Pierwsza połowa była zdecydowanie pod nasze dyktando, stworzyliśmy sobie sporo sytuacji. Niestety, wykorzystaliśmy tylko jedną, choć wydaje mi się, że mogliśmy strzelić dużo więcej. Były dogodne sytuacje. Na drugą połowę Radomiak wyszedł wyższym pressingiem, miał więcej posiadania piłki i ta druga połowa wyglądała zupełnie inaczej. Jesteśmy jednak gotowi na taką grę, żeby się cofnąć i grać z kontry. Ta druga bramka to efekt niższej obrony i kontrataków - powiedział po spotkaniu z Radomiakiem Bartosz Slisz.









- Boisko nie było najlepsze, nie do końca pozwalało dobrze grać w piłkę. Mimo wszystko, dawaliśmy sobie radę w pierwszej połowie. Radomiak nas nie zaskoczył, może my sami zaskoczyliśmy siebie pozytywnie w pierwszej połowie.



- Chcemy trzymać się Rakowa. Oni też są pod małą presją przed kolejnym spotkaniem. To oni muszą wykonać swoją robotę, a za 2 tygodnie gramy mecz pomiędzy sobą. To będzie ważne spotkanie. Fajnie, jakby Raków stracił jakieś punkty, byliby wtedy pod większą presją przed meczem z nami.