Mladenović: Radomiak nas nie zaskoczył

Sobota, 18 marca 2023 r. 06:30 Hugollek, źródło: Legionisci.com

- To był fajny mecz. Zagraliśmy dobrze. Weszliśmy dobrze w pierwszą połowę. Mieliśmy kilka prostych błędów, ale mieliśmy też dużo sytuacji do strzelenia bramki. W pierwszej połowie mogliśmy strzelić 2-3 bramki, ale w końcu w fajnym momencie ich złapaliśmy. Było 1-0 po karnym. Później zamknęliśmy mecz w drugiej połowie. Myślę, że to zasłużona wygrana - powiedział po spotkaniu z Radomiakiem Filip Mladenović.



- Boisko było trudne, bardzo suche, ciężko chodziła piłka, dużo skakała, ale daliśmy radę.



- Radomiak w ogóle nas nie zaskoczył. Wiedzieliśmy, że będą grali dużo długich piłek, ale dobrze się zaprezentowali. Oni chyba mieli jedną sytuację z główki i to tyle.



- Będziemy walczyć. Mamy teraz przerwę na kadrę, odpoczniemy, przygotujemy się, będziemy gonić. Czekają nas fajne mecze, zobaczymy jak będzie.