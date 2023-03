Legia zagra sparing z GKS-em Katowice

Po meczu z Radomiakiem Radom Legię Warszawa czeka dwutygodniowa przerwa w rozgrywkach na spotkania reprezentacji Polski. Legioniści otrzymali od trenera Kosty Runjaicia kilka dni wolnego. Do zajęć wrócą we wtorek. Jak poinformował Piotr Kamieniecki z TVP Sport, w piątek, 24 marca o godz. 11 rozegrany zostanie sparing z pierwszoligowym GKS-em Katowice. Mecz odbędzie się w Legia Training Center.

