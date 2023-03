15 meczów bez porażki z rzędu

Sobota, 18 marca 2023 r. 20:10 Woytek, źródło: Legionisci.com

Piątkowe zwycięstwo Legii Warszawa w Radomiu było 15. rzędu meczem bez porażki licząc wszystkie rozgrywki. Ostatni raz podopieczni Kosty Runjaicia musieli uznać wyższość rywala 14 października 2022 roku w wyjazdowym starciu z Wisłą Płock (1-2). Na aktualną serię bez porażki Legii składa się 10 wygranych i 5 remisów w 12 spotkaniach Ekstraklasy i 3 Pucharu Polski. W XXI wieku tylko dwukrotnie byliśmy świadkami lepszych serii.









W 2017 roku zespół prowadzony przez Jacka Magierę zanotował 17 meczów z rzędu bez porażki. Od 26 lutego do 12 lipca legioniści wygrali 11 meczów i 6 zremisowali. Na tę serię złożyło się 15 spotkań w Ekstraklasie, 1 w europejskich pucharach i 1 Superpuchar Polski (przegrany po rzutach karnych).



W 2021 roku identyczny bilans osiągnął Czesław Michniewicz. Od 7 marca do 27 lipca legioniści wygrali 12 meczów i 5 zremisowali. Na tę serię złożyło się 12 spotkań w Ekstraklasie, 4 w europejskich pucharach i 1 Superpuchar Polski (przegrany po rzutach karnych).



W piątek zespół Kosty Runjaicia przebił osiągnięcie Macieja Skorży z 2011 roku, kiedy to "Wojskowi" nie przegrali 14 spotkań z rzędu w okresie 29 kwietnia - 18 sierpnia oraz taki sam bilans Jana Urbana z 2008 roku z okresu 31 sierpnia - 2 listopada.



Najdłuższa seria meczów Legii bez porażki w historii wynosi 25. Miała ona miejsce między 13 marca 1994 a 6 sierpnia 1994 gdy trenerem był Paweł Janas. Wówczas stołeczna drużyna nie przegrała przez całą rundę wiosenną sezonu 1993/94 i na początku rozgrywek 1994/95 - złożyło się to 19 spotkań ligowych, 5 Pucharu Polski i 1 Superpuchar Polski. Tę efektowną serię zakończyła porażka w eliminacjach Ligi Mistrzów z Hajdukiem Split (0-1).