Zwycięski debiut Rośkowicza w reprezentacji Polski

Wczoraj w Łomży odbyła się gala Suzuki Boxing Night 20, w ramach której reprezentacja Polski w boksie olimpijskim rywalizowała z Czechami. Polacy wygrali 12-6, a jedną z walk wygrał pięściarz Legii - Bartłomiej Rośkowicz . Legionista - brązowy medalista Mistrzostw Świata Juniorów, w kategorii wagowej do 63,5 kilograma, w oficjalnym debiucie w reprezentacji Polski pokonał Tomasa Ottę 2-1. Rośkowicz ma szansę powalczyć o kwalifikację olimpijską na IO w Paryżu - rywalizacja o przepustki będzie miała miejsce na przełomie czerwca i lipca w Nowym Targu, przy okazji Igrzysk Europejskich.

