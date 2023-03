Debiut flag Legia i Radomiak

Na meczu Radomiak - Legia zadebiutowały nowe zgodowe flagi. W drugiej części spotkania na trybunie zajmowanej przez fanatyków zawisły dwa podobne czarne płótna. Na pierwszym widnieje białe hasło "Legia i Radomiak", a na drugim "Radomiak i Legia". Na lewym i prawym końcu umieszczone zostały herby klubów. W ten sposób umocniona została zgoda między kibicami z Radomia i Warszawy. Po meczu jedna z flag została w Radomiu, druga natomiast pojechała do stolicy.

