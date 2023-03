Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 18 marca 2023 r. 19:09 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi zremisowali przy Konwiktorskiej 0-0 z Polonią. Druzyna U17 pokonała 8-01 hutrnika Kraków i utrzymuje pewnie pozycję lidera CLJ U17. Pierwsze miejsce w grupie utracił za to na rzecz AKS SMS Łódź '08 zespół U15, po porażce 0-1 w bezpośrednim pojedynku miedzy tymi drużynami. Legia U14 zainaugurowała rozgrywki ligowe wygraną 7-0 z Wisłą Płock. Druzyny U10 i U11 rozegrały we Wrocławiu interesujące sparingi ze Śląskiem, a w niedzielę - mecze z Zagłebiem Lubin 2012 i 2013.



CLJ U19 (2004/5 i mł.): MKS Polonia Warszawa 0-0 Legia Warszawa U19



Legia: Jakub Murawski – Kacper Wnorowski, Szymon Bednarz, Jakub Okusami Ż, Franciszek Saganowski [06], Kacper Knera (55' Sebastian Kieraś), Jakub Adkonis [07], Maciej Bochniak, Kacper Bogusiewicz [06](65' Cyprian Pchełka [06]), Maksymilian Stangret (46' Tomasz Rojkowski [06]), Oskar Lachowicz (65' Bartosz Mikołajczyk). Rezerwa: Wojciech Banasik [06](br), Hubert Dorczyk, Wiktor Puciłowski, Dawid Niedźwiedzki, Szymon Siodłowski

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U17 (2006 i mł.): Hutnik Kraków 1-8 (1-3) Legia Warszawa U17

Gole:

0-1 14 min. Kacper Potulski b.a.

1-1 30 min. Jakub Sobczyk

1-2 31 min. Jakub Żewłakow b.a.

1-3 40 min. Dawid Rudnicki (as. Viktor Karolak)

1-4 62 min. Jan Leszczyński (as. Mateusz Konopka)

1-5 65 min. Jakub Grzejszczak (as. Mateusz Szczepaniak)

1-6 79 min. Jakub Żewłakow (as. Jakub Zbróg)

1-7 85 min. Jan Leszczyński (as. Jakub Żewłakow)

1-8 88 min. Jakub Zbróg (as. Jan Leszczyński)



Legia: Hubert Nowak - Oliwier Olewiński, Kacper Potulski [07], Dawid Rudnicki, Viktor Karolak - Maciej Saletra (Kpt), Aleksander Iwańczyk [07](46' Jan Leszczyński [07]), Jakub Żewłakow - Mateusz Szczepaniak [07](65' Jakub Jendryka), Mateusz Konopka (60' Jakub Grzejszczak), Stevin Kerge (55' Jakub Zbróg [07]). Rezerwa: Konrad Kassyanowicz [07](br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



CLJ U15: Legia U15 0-1 (0-0) AKS SMS Łódź 08

Gol:

0-1 55 min. Bartosz Bugała b.a.



Strzały (celne)[2 połowa]: Legia 4 (0) - AKS SMS 6 (3)



Legia: Jan Bienduga - Piotr Bartnicki [09], Jakub Sito, Igor Mirowski (70' Maksymilian Dołowy), Jan Musiałek (64' Patryk Mackiewicz) - Marcel Kiełbasiński, Kacper Morawiec, Kacper Borowiec - Jakub Oremczuk (48' Daniel Wyrozumski), Tomasz Babiloński (80' Piotr Bzducha), Mikołaj Jasiński (48' Filip Micyk). Rezerwa: Denys Stoliarenko [09](br)

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut (dziś trenera Klimkowskiego wspomagał Mateusz Majewski)



Ekstraliga U14 (2009 i mł.): Legia Warszawa 7-0 (2-0) Wisła Płock 09

Gole:

1-0 7 min. Piotr Kaniewski (as. Oskar Putrzyński)

2-0 26 min. Szymon Piasta (as. Norbert Merchel)

3-0 52 min. Igor Brzeziński as. Norbert Merchel)

4-0 56 min. Oskar Maj (as. Igor Brzeziński)

5-0 58 min. Piotr Kaniewski (as. Norbert Merchel)

6-0 72 min. Norbert Merchel (po ind. akcji)

7-0 76 min. Norbert Merchel (rzut wolny)



Strzały (celne): Legia 23(13) - Wisła 2(0)



Legia: Jan Pietrzak, Denys Stoliarenko - Jan Rodak, Bartosz Korżyński, Kazimierz Szydło, Jakub Juszczuk, SZymon Piasta, Oskar Putrzyński [10], Norbert Merchel, Piotr Kaniewski, Mateusz Strzelecki, Fabian Mazur, Franciszek Stępniewski [10], Igor Brzeziński [10], Oskar Maj

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Sparing: Śląsk Wrocław 2012 - Legia U11



Sparing: Śląsk Wrocław 2013 - Legia U10



Legia: Konstanty Leonkiewicz, Michalel Oyedele, Adam Rymszo, Antoni Adamkiewicz, Leon Gańko, Ignacy Wojciechowski, Oliwier Siuda, Szymon Chodkowski, 3 gracze testowani

Trener: Łukasz Listwan



Interesujące 100-minutowe, stojące z obu stron na wysokim poziomie spotkanie, w którym oba zespoły długo wymieniały się okresami przewagi. Po godzinie gry inicjatywa zaczęła się jednak przechylać na stronę drużyny gości.