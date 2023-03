amp futbol

Tylko 1 punkt w pierwszym turnieju

Niedziela, 19 marca 2023 r. 12:26 Mishka, źródło: Legionisci.com

W jedynym niedzielnym meczu pierwszego turnieju amp futbol ekstraklasy w sezonie 2023 Legia Warszawa przegrała z Kuloodpornymi Bielsko-Biała 0-2. W sobotę legioniści tylko zremisowali z debiutującym Śląskiem Wrocław i przegrali po raz pierwszy w historii z Wartą Poznań, co oznacza, że w całym turnieju zdobyli zaledwie 1 punkt z 9 możliwych i zajmują niską pozycję w tabeli. Kolejny turniej odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia w Warszawie.



W 2. minucie meczu z Podbeskidziem Kuloodpornymi na bramkę uderzał Bartosz Łastowski, ale Jakub Popławski zdołał obronić. W odpowiedzi w 4. minucie strzelał Mariusz Adamczyk, ale legioniści mieli z tej akcji tylko rzut rożny. Zawodnicy Podbeskidzia byli stroną dominującą, co nie może dziwić. W 12. minucie na bramkę uderzał Rafał Bieńkowski, a bardzo dobrze spisał się Popławski. Gol wydawał się jednak tylko kwestią czasu, bo na bramkę Legii sunął atak za atakiem. W doliczonym czasie ręką pomógł sobie Adrian Stanecki i Kuloodporni wykonywali rzut wolny niemal z linii pola karnego. Mocno uderzył Mohammed Aharchi i piłka po uderzeniu w mur wturlała się do bramki. Do przerwy mieliśmy więc wynik 0-1.



W 23. minucie świetnie interweniował Popławski po strzale Mateusza Kabały. W 25. minucie jeden z legionistów faulowany był przed polem karnym. Niestety, Adamczyk uderzył wysoko nad bramką. W odpowiedzi padła bramka dla Kuloodpornych. Po podaniu Aharchiego z bliskiej odległości piłkę do bramki wpakował Piotr Mizera. Kolejne minuty to ataki Podbeskidzia.



Legia Warszawa 0–2 (0-1) TSP Kuloodporni Bielsko-Biała

0-1 - 21:00 Mohammed Aharchi

0-2 - 26:11 Piotr Mizera



Legia: 1. Jakub Popławski, 17. Maks Moroz, 4. Adrian Stanecki, 23. Adrian Bąk, 20. Mariusz Adamczyk, 13. Mateusz Ślusarczyk, 6. Piotr Wykrota

trener: Jakub Popławski



Kuloodporni: 22. Łukasz Miśkiewicz, 30. Tomasz Miś, 6. Piotr Mizera, 10. Bartosz Łastowski, 20. Mateusz Kabała, 7. Mohammed Aharchi, 2. Rafał Bieńkowski



żółte kartki: Kabała, Ziółkowski



Niedzielne mecze:

Różyca 0–0 Stal Rzeszów

Warta Poznań 0–2 Wisła Kraków

godz. 12:45 Śląsk Wrocław – Nowe Technologie Różyca

godz. 14:00 Warta Poznań – TSP Kuloodporni Bielsko-Biała