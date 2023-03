Wypożyczeni: Kobylak nie zatrzymał Legii

Poniedziałek, 20 marca 2023 r. 07:57 Fumen, źródło: Legionisci.com

To nie był udany weekend dla bramkarzy wypożyczonych z Legii. Gabriel Kobylak nie zatrzymał naszego klubu w przegranym 0-2 spotkaniu minionej kolejki. "Czwórkę" przyjął Maciej Kikolski w potyczce z Motorem Lublin. Po debiucie w Serie A, Jordan Majchrzak wrócił do ekipy Primavery i zagrał przeciwko rówieśnikom z Interu Mediolan.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu ze Śląskiem Wrocław

Jakub Czajkowski (Wisła Puławy) - nie grał w zremisowanym 3-3 meczu z Zagłębiem II Lubin

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - 90 minut w przegranym 0-2 meczu z Wartą Poznań. Ukarany żółtą kartką.

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w przegranym 1-4 meczu z Motorem Lublin

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 0-2 meczu z Legią Warszawa

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - do 80. minuty w zremisowanym 2-2 meczu z Interem Mediolan Primavera

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - do 89. minuty w zremisowanym 2-2 meczu z Termaliką Nieciecza

Nikodem Niski (Resovia Rzeszów) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z GKS Katowice

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - nie grał w zremisowanym 0-0 meczu z Chojniczanką Chojnice

Kacper Skibicki (GKS Tychy) - do 59. minuty w przegranym 2-3 meczu z Sandecją Nowy Sącz. Ukarany żółtą kartką.