Sparing: Legia Ladies 6-1 FUKS Pułtusk

W ostatnim sparingu przed rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu 2022/23, zawodniczki Legia Ladies pewnie pokonały na bocznym boisku przy Łazienkowskiej, IV-ligowy FUKS Pułtusk. Bramki dla naszej drużyny zdobyły Marta Chmielewska, Amelia Przybylska 2, Aleksandra Kurzelowska, Aneta Wasiak i Julia Jasińska. W najbliższą sobotę legionistki rozegrają mecz ligowy z AKS-em Zły, który również odbędzie się na bocznym boisku Legii. Nasz zespół po rundzie jesiennej zajmuje trzecie miejsce, z zaledwie punktem straty do lidera, Królewskich Płock. Tylko zwycięzca zapewni sobie awans do II ligi.

