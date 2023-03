Pierwsza kwarta była bardzo wyrównana i zakończyła się jednopunktowym prowadzeniem gości, choć w pewnym momencie legioniści prowadzili już 8 punktami. W drugiej odsłonie żadna z drużyn nie potrafiła odskoczyć i do przerwy na tablicy widniał wynik 54-53 dla "Wojskowych". Trzecia kwarta toczyła się z minimalną przewagą legionistów, którzy zdołali powiększyć prowadzenie o kolejne pięć punktów. W ostatnich 10 minutach dominacja "Zielonych Kanonierów" rosła z każdą akcją i mecz zakończył się pewnym zwycięstwem gospodarzy. PLK: Legia Warszawa 108-90 Start Lublin Kwarty: 29-30, 25-23, 27-22, 27-15 Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 30. B. Garrett 27 (3) 35. A. Holman 18 (2) 0. K. Vinales 18 (2) 6. T. Leslie 11 (1) 91. D. Wyka 6 (2) --- 14. G. Kulka 19 (3) 11. G. Kamiński 5 (1) 31. J. Berzins 2 55. Ł. Koszarek 2 8. B. Didier-Urbaniak 0 22. S. Kołakowski 0 41. G. Groselle - Start Lublin [punkty, (celne za trzy)] 10. G. Devoe 17 11. D. Smith 16 2. C. Melvin 10 (1) 21. M. Krasuski 10 (2) 15. K. Cavars 2 --- 3. M. Dziemba 12 (2) 32. K. Młynarski 12 (2) 13. B. Griciunas 11 7. B. Pelczar 0 0. K. Świtacz - 8. M. Grzesiak - 12. S. Walda - Komisarz: L. Rakoczy Sędziowie: M. Kowalski, R. Mordal, T. Trojanowski

grzesiek - 18 minut temu, *.centertel.pl A co do meczu, mamy super holmana ktory da nam tyle samo co rakhman w zeszlym sezonie. No i mamy na zamiennie skutecznych lesliego i garetta. Jesli jeden nie trafia to drugi trafia i na odwrot. Nie jest zle :) odpowiedz

grzesiek - 38 minut temu, *.centertel.pl wow grzesio kulka jak bedzie tyle pkt zdobywal to wycofam wszystkie negatywne komenty na jwgo temat hihi odpowiedz

