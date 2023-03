W meczu 27. kolejki I ligi Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Krispolem Września 0-3. Wyniki setów: 25-18, 25-23, 25-22. Co ważne, jeśli Astra Nowa Sól wygra w sobotę swój mecz, stołeczny zespół spadnie z ligi już na 3 kolejki przed końcem rozgrywek. Jeśli nawet Astra przegra, i tak szanse Legii na utrzymanie są minimalne. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 1 kwietnia o godzinie 18:00, a ich przeciwnikiem będzie właśnie Astra Nowa Sól. Krispol Września 3-0 Legia Warszawa sety: 25-18, 25-23, 25-22 Krispol: 3. Jakub Olszewski, 5. Piotr Lipiński, 6. Tomasz Polczyk, 7. Oskar Laskowski, 9. Jakub Buczek, 10. Maciej Tupta, 11. Jędrzej Ziółkowski, 17. Mateusz Rudnicki, 18. Patryk Ligocki (L), 20. Patryk Cichosz-Dzyga, 21. Kacper Ratajewski, 25. Ernest Kaciczak, 55. Marcin Iglewski Legia: 1. Patryk Akala, 2. Kamil Leliwa, 3. Paweł Szczepaniak, 5. Szymon Janus, 6. Michał Gregorowicz, 7. Kacper Bobrowski, 8. Piotr Szlęzak, 9. Wojciech Sumara (L), 10. Kamil Szewczyk, 15. Bartosz Stępień, 18. Bartosz Tomczak (L), 20. Michał Kozłowski, 21. Michał Gawrzydek

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Spier...my się z tej ligi. odpowiedz

Prion - 3 godziny temu, *.orange.pl Brawo trenerze odpowiedz

