100. mecz Pekharta w Legii

Wtorek, 4 kwietnia 2023 r. 19:19 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Mecz z KKS-em Kalisz będzie jubileuszowym dla Tomasa Pekharta. Napastnik rozegra 100. spotkanie w barwach Legii Warszawa. Łącznie dotychczas strzelił 44 bramki, z czego 40 w Ekstraklasie.



Pekhart po raz pierwszy trafił do stołecznego zespołu wiosną sezonu 2019/20. Spisywał się bardzo dobrze i był pewnym punktem drużyny, jednak nie doszedł do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu i latem 2022 roku opuścił Legię. Rundę jesienną spędził w tureckim Gaziantep FK, gdzie jednak nie występował zbyt często i szybko rozwiązał kontrakt. Zimą wrócił do stołecznego zespołu i zagrał już 9 spotkań, w których zdobył 5 bramek.