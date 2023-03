Bartosz Szydłowski z żeglarskiej Legii zdobył brązowy medal podczas zawodów klasy Finn "Circolo Vela Torbole" na jeziorze Garda. Legionista w poszczególnych wyścigach zajmował miejsca: 3, 3, 3, 2, (5) i 4. O cztery punkty wyprzedził go Florian Raudaschl z Austrii, a triumfował Estończyk, Taveter Taavi Valter.

